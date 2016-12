Notícia Hinjosa diu que no vol posar en risc una solució per als clients traspassables El president de l’AREB diu que ara no es moment per a la seva compareixença La carta d’Hinojosa a Baró.

El president de l’AREB, Albert Hinojosa, ha contestat a la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, que ara mateix no pot respondre afirmativament a la demanda de comparèixer en aquesta comissió perquè l’AREB no pot fer una valoració sobre la situació de Vall Banc, ni tampoc es pot pronunciar sobre els clients traspassables i bloquejats de BPA «perquè una exposició pública d’aquesta negociació podria influir negativament en la mateixa fins i tot de manera irremeiable».

En la carta que Hinojosa ha fet arribar al president de la comissió BPA, Ladislau Baró, exposa que està disposat a comparèixer quan hagin acabat les negociacions o bé quan les seves declaracions a la comissió no suposin un risc.

De la mateixa manera, Hinojosa informa Baró que tampoc pot aportar informació sobre Vall Banc i els seus clients «atès que d’acord amb l’article 40 de la LLei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries» no entra dins de les funcions de l’AREB «pronunciar-se sobre una entitat bancària que no es trobi en procés de resolució».



INAF / Per la seva banda el president de l’INAF, Raul González, recorda a Baró en una carta que «les informacions confidencials que aquestes persones –membres de l’Institut– rebin en l’exercici de les seves funcions no poden ser divulgades a terceres persones ni a autoritats». Per tant, González –que demana un canvi en la data de la seva compareixença– ve a dir al president de la comissió BPA que no podrà aportar cap dada que sigui d’interès dels consellers.

Amb tot, Hinojosa sí que va afirmar que estava disposat a donar explicacions a cada grup parlamentari per separat. Una opció que Baró va trametre als membres de la comissió i que l’oposició va descartar amb rotunditat. Al seu entendre, el lloc on cal donar detalls sobre la situació dels comptes bloquejats a Banca Privada d’Andorra (BPA), del traspàs a la nova entitat i de l’operativa de Vall Banc és el Consell General i no entenen perquè estan predisposats a parlar en privat i no en seu parlamentària.