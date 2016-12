Agustí Franch publica una novel·la sobre bruixeria

Després de triomfar recentment amb l’obra de teatre Fred, ambientada en una Andorra en plena Segona Guerra Mundial, Agustí Franch torna a l’escena mediàtica amb la publicació de WICCA, una novel·la de ficció que parla sobre la bruixeria practicada durant el segle XX i els seus secrets més ben amagats. El llibre narra la història d’en Jaume, un jove invident que, arran de la mort del seu avi, es queda totalment sol i comença a descobrir coses que li eren completament desconegudes. El seu passat emergeix d’entre les cendres absolutament diferent al que ell havia pensat fins al moment, entrelligant-se amb rituals satànics, bruixeria i secrets que canviaran per complet la seva vida.



Malgrat tractar-se d’una novel·la de ficció, Franch va explicar ahir a EL PERIÒDIC que els rituals i els fets que s’expliquen són totalment verídics i han estat documentats i contrastats diligentment al llarg del procés de producció de la novel·la.

Producte especial / Segons Franch, la novel·la suposa un pas molt important en la seva carrera per l’especial «il·lusió» que li produeix la seva publicació en tractar-se d’una novel·la en la que ha invertit «molt de temps i esforç tant intel·lectual com de documentació». Malgrat tot, va destacar que no es tracta d’una peça «d’alta literatura» ni de grans «pensaments filosòfics», sinó que està pensada per al gaudi del lector que vulgui llegir una història que «l’enganxi» i que li faci passar una bona estona de lectura amb ganes de saber el que succeirà.