Naudi: «Si Jover es justifica amb motius emocionals millor que faci una fundació»

El conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, i el secretari d’organització del partit, Joan-Marc Miralles, van qualificar ahir la situació del Govern «d’històrica» tant pel seguit de situacions d’incompatibilitats polítiques que estan sorgint últimament com per la «inaudita» tardança en trobar un substitut per al ministre Alcobé. En una roda de premsa organitzada a la seu del partit, els dos representants van lamentar les declaracions del ministre un cop verificat el fet que figura com a administrador únic d’una empresa de formatges del país, així com també van titllar «d’estrany» que algú mantingui una empresa (que significa un cost de temps i de diners força important) simplement per motius «emocionals», al que Naudi va contestar que «si el que el mou a mantenir-la són aquestes raons, millor que tingui una fundació enlloc d’una empresa».

Cap benefici / Els representants socialdemòcrates també van manifestar que es tracta d’una situació «que mai abans havíem vist» el fet que algú mantingui una empresa com a administrador únic i que, a sobre, «no doni beneficis». Segons Miralles, «els motius que acostumen a moure algú a tenir una empresa solen ser de tipus mercantil i comercial, no pas emocionals». En aquesta mateixa línia, van demanar al ministre que aporti «proves materials» de la innocència que pregona, com ara la declaració d’impostos, les cotitzacions a la CASS... per deixar clar a la ciutadania que els seus arguments són verídics i no es queden «només en simples paraules». A més, també van fer una crida al cap de Govern perquè aclareixi si «estava al corrent d’aquesta situació» i que «faci el necessari per donar-hi solució quan abans millor».



Per altra banda, Miralles va acusar el Govern de «desgastar les institucions» i «embrutar la imatge del país» amb el conjunt de situacions irregulars que han anat apareixent al llarg dels últims mesos. A més, va afirmar que aquestes situacions no es produirien si les lleis d’incompatibilitats polítiques «s’actualitzessin» per adaptar-les als temps d’avui en dia, així com si el Govern complís amb les promeses de «transparència» que va anunciar al principi de la legislatura.

Crítiques al partit / Pel que fa a les crítiques rebudes en els darrers dies sobre la seva intencionalitat de «degradar el Govern», els socialdemòcrates es van defensar argumentant que l’oposició «ha de complir amb la seva obligació de control de l’acció del Govern i dels seus ministres».



Pel que fa la demanda de la seva dimissió, Naudi i Miralles van ser prudents i van argumentar que «esperaran a que s’acabin d’aclarir els fets per confirmar o no la seva legalitat».