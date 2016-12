Premis desdoblats

La Nit de l’Esport va portar novetats en aquesta edició pel que fa al repartiments de premis als esportistes més destacats de l’any. En aquesta ocasió es van dividir els guardonats en disciplines d’estiu i hivern, amb la intenció de donar més valor a les disciplines que practiquen els esportistes nacionals. Algun d’ells repeteix premi.



El Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp va acollir l’acte. Ferran Teixidó va rebre el premi a millor de l’any en esports d’estiu per obtenir la tercera plaça de la general de la Copa del Món de verticals de curses de muntanya, liderant la classificació durant gran part de la temporada i jugant-se el títol a la darrera prova. Va superar en les votacions finals a Marc Casal i Kevin Esteve. És el segon cop que rep el guardó, després de fer-ho el 2013. «Estic molt satisfet. És un premi que cap esportista busca a principi de temporada i que ve pels bons resutlats», indica Texidó, que pel proper curs «el que vull és millorar sempre, però no vol dir a nivell de classificació. Fer-ho físicament és el més important». En categoria femenina el guardó va recaure per tercera vegada en la judoka Laura Sallés, novena al Gran Slam de París en -63 quilos. Va imposar-se en la final a Sandra Herver i Clàudia Guri. Amb trenta anys, després dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, va decidir retirar-se de la màxima escena competitiva. «El nivell d’elit el vull deixar, però no deixo d’entrenar», indica la judoka, que de cara a l’any vinent «intentaré classificar-me per a San Marino», on es disputen els Jocs dels Petits Estats.



En els esports d’hivern, Joan Verdú es va adjudicar el premi per la victòria que va aconseguir en un gegant de la Nor-Am. Es dóna la coincidència que els dos últims dies s’ha adjudicat dos supergegants d’aquest mateix campionat. Va passar per davant de Xavi Areny i Lluís Marín. En noies Mireia Gutiérrez és l’escollida per la novena plaça obtinguda en l’eslàlom de la Copa d’Europa d’Oberjoch, després de superar en les votacions finals a les seves companyes Sissi Hinterreitner i Carmina Pallàs.



Les promeses també tenen el seu reconeixement. Entre les disciplines d’estiu es van imposar el migfondista Pol Moya, que va ser cinquè al Campionat d’Espanya absolut de Toledo; i la palista Mònica Dòria, vuitena a la prova de la Copa del Món de Tacen (Eslovènia) en C-1. A la final havien arribat Boris Ruiz, Xavi Cardelús, Laura Pellicer i Chloé Baltenneck. A les d’hivern van ser l’esquiador adaptat Roger Puig per ser segon al gegant dels Campionats de Suïssa a Veysonnaz i tercer a l’eslàlom de la Copa d’Europa d’Espot; superant a Irineu Esteve i Carles Aguereles. El més clar va ser el de l’esquiadora de fons Carola Vila, perquè no va tenir rivals. Es té en compte el cinquè lloc a la prova de 7,5 quilòmetres de la Copa d’Europa júnior a Hochfilzen (Àustria).

En els esports col·lectius el premi se’l van endur en les dues categories la selecció de bàsquet 3x3 sub-18. La masculina per la quarta posició al Campionat d’Europa de Debrecen, i la femenina per la dotzena al Mundial d’Astana (Kazakhstan). Els nois s’imposaven a la selecció de bàsquet 5x5 i la d’hoquei sub-20; i les noies a la sub-16 de 5x5 i el conjunt de gimnàstica rítmica.



L’esdeveniment de l’any, sens dubte, va ser l’organització de la Copa del Món femenina d’esquí alpí, que es va desenvolupar al sector del Tarter de Grandvalira. A l’acte es van repartir diferents reconeixements per la trajectòria esportiva. En van tenir l’ex jugador de vòlei José Garcia, el col·lectiu de voluntaris que permet que es duguin a terme les competicions nacionals i intenracionals, i el Torneig Internacional Vila d’Andorra de judo, que va celebrar 25 anys. També recollien un reconeixament els esportistes que van estar l’estiu passat als Jocs de Rio, els premiats Moya i Sallés, a més de Pol Arias i Esther Barrugués.