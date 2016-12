Notícia Polítiques socials, trànsit i salaris, el que més preocupa la ciutadania En l’última dècada, la inquietud per la manca de feina i la circulació ha disminuït molt Façana de l'edifici de la CASS. Autor/a: Tony Lara

Les polítiques socials, pensions i prestacions, el trànsit i els salaris són els tres aspectes que, actualment, a Andorra, caldria millorar. Els problemes detectats per la societat corresponen a l’enquesta realitzada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), corresponent a l’Observatori del segon semestre, una eina estadística que permet seguir l’evolució de la societat any rere any, amb dues enquestes l’any. La mostra ha estat de 760 persones anònimes contactades via telefònica a l’atzar.



Les enquestades havien de respondre quin aspecte del país consideraven que s’havia de millorar i, com a primera resposta, un 12,9% va citar les polítiques socials, prestacions i pensions; el trànsit, un 10,7%, i els sous, un 6,8%.



La tendència ha variat una mica respecte l’Observatori anterior ja que fa sis mesos: tot i que les polítiques socials, prestacions i pensions continuava sent l’aspecte a millorar més citat (12%), el podi el completaven la manca de feina i l’atur (10%) i el trànsit (8,5%). Els sous rondaven el 5%.



Radiografia global / L’objectiu de l’Observatori és radiografiar la societat andorrana, i amb els resultats de l’última dècada –dos per any– es pot constatar l’evolució de les seves preocupacions. Les polítiques socials, prestacions i pensions sempre s’han mantingut entre els aspectes a millorar, tot i que amb fluctuacions.



L’evolució del trànsit sí que ha estat espectacular. Tot i que continua sent un dels principals temes que preocupa, els percentatges no tenen res veure. L’any 2005, quan els enquestadors del CRES preguntaven que se citessin els temes a millorar del país (amb resposta múltiple), entre un 75% i un 78% de les persones anomenaven la circulació. Des d’aleshores, la preocupació va anar caient en picat fins arribar sota mínims l’any 2012, amb un 5% de respostes. Actualment, ha repuntat una mica, arribant ara al 15%.



Quant als salaris, la preocupació torna a repuntar. Entre el 2008 i el 2015 no ha estat –sorprenentment– un dels principals mals de caps de la societat andorrana, tot i que enguany ha recuperat una mica de força com a preocupació a citar.



Un altre àmbit que fluctua des de fa 10 anys és el d’infraestructures i equipaments, amb un comportament de muntanya russa que en els últims dos anys s’ha estabilitzat.



Menys por a l’atur / D’altra banda, la manca de feina és el problema social que més ha canviat en els últims anys. Els anys 2007-2008, quan les persones enquestades havien de citar les preocupacions, només entre un 1% i un 9% deien que la falta de treball i l’atur els amoïnava. A partir del 2009, la inquietud va començar a créixer en picat fins assolir el 50% l’any 2012, en plena crisi del sector de la construcció i la indústria.



Després d’arribar al màxim el primer semestre del 2012, la preocupació va anar decaient. Aquest any, al primer Observatori ho van citar el 17% dels enquestats, i al segon, el que s’acaba de presentar, només un 8%.