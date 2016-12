Notícia Imprevistos? No, gràcies Un 44% no pot afrontar una despesa extraordinària de 700 euros, i un 30% una de 400 euros Una compradora guarda la compra en una bossa reutilitzable. Autor/a: TONY LARA

L’Observatori del segon semestre del 2016 ha inclòs com a preguntes als enquestats un bloc dedicat a l’equipament i la situació econòmica de la llar. Un 27,7% de les persones preguntades han admès que la seva llar (ja sigui unifamiliar o amb més d’un membre, no s’especifica) no pot fer front a una despesa imprevista de 400 euros. La xifra es manté estable respecte l’Observatori de l’any passat, però és lleugerament inferior a la del 2012, amb un 27,6%.



Quan la pregunta és d’una despesa extraordinària de 700 euros, el percentatge de persones que responen que no poden fer front a un imprevist d’aquesta quantitat s’eleva al 44% (l’any 2015, 46,3%).



El CRES també ha volgut saber si les llars es podien permetre marxar de vacances fora de casa almenys una setmana l’any, sense anar a casa d’amics o familiars: un 34% ha dit que no.



Un altre indicador rellevant ha estat demanar a la gent si pot mantenir una temperatura adequada a casa quan fa fred: un 8,1% ha admès que no (l’any 2012, era d’un 16,5%). També sorprèn que un 3,4% de les 760 persones enquestades han dit que no es poden permetre menjar carn, pollastre o peix cada dos dies. També un 3% ha manifestat que no té connexió a internet perquè no pot afrontar-ne el pagament.



Menys bosses i més ampolles



La sinceritat a l’hora de respondre les qüestions econòmiques i les preocupacions no sempre correspon a la d’altres preguntes. Més del 75% dels enquestats assegura que quan va a comprar utilitza bosses reutilitzables, per tant, el consum de les bosses de plàstic ha de baixar considerablement. Per contra, un 53% diu que sempre beu aigua envasada o embotellada, de manera que genera molts residus.



Quant al malbaratament d’aliments, un 34% manté que a la seva llar no es llença res, i si ho ha fet alguna vegada és perquè s’ha fet malbé i/o s’ha caducat (72,5%). Un 62,5% admet que en llença una mica. Un 20,7% també accepta que llença a les escombraries restes de menjar ja cuinat.



