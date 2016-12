Notícia Ingressen a presó dos autors d’un assalt amb violència extrema a Organyà Els lladres van immobilitzar la propietària d’una granja i van agredir amb acarnissament el marit Material utilitzat per al robatori amb violència a Organyà Autor/a: MOSSOS D\'ESQUADRA

El jutjat d’instrucció de la Seu d’Urgell ha decretat l’ingrés a presó de dos dels presumptes autors d’un robatori amb violència extrema que va tenir lloc el setembre passat en un mas d’Organyà. Els assaltants van causar lesions greus al marit de la propietària de la granja, amb l’agreujant que l’home pateix una invalidesa severa greu. Els Mossos d’Esquadra han comunicat que van detenir els dos implicats el dia 27 d’octubre i que tenen identificats els autors materials, tot i que per ara no se’ls ha localitzat. Se’ls acusa dels delictes de robatori amb violència, contra la llibertat i de lesions.

Els fets van passar el 8 de setembre pels volts de les 7 del matí, quan dues dones es dirigien a la granja que una d’elles té al terme municipal d’Organyà. En el moment d’arribar-hi, dos homes, vestits amb granotes de color verd i amb els rostres ocults amb passamuntanyes, les van assaltar i les van lligar. Poc després, els lladres també van immobilitzar un treballador de la granja que acabava d’arribar tal i com havien fet amb les dues dones.

Els arrestats li van sostreure el telèfon mòbil i el seu vehicle particular a la propietària de la granja i es van adreçar cap al domicili particular de la família on hi havia el seu marit, que té un alt grau de discapacitat. Després d’irrompre a l’habitatge, van traslladar l’home a la banyera on el van colpejar repetidament, amb l’objectiu que els revelés on guardava els diners, i li van causar lesions greus. Els assaltants es van endur finalment 1.200 euros en efectiu, a banda del telèfon mòbil de l’home agredit. Mentrestant, les tres persones que estaven lligades a la granja van aconseguir alliberar-se de les cordes i es van adreçar ràpidament a la comissaria dels Mossos per denunciar els fets.

Durant les primeres indagacions policials, els investigadors van poder identificar un dels lladres a partir d’un turisme que havia estat aparcat prop de la granja els dies anteriors al robatori. A més a més, es dóna la circumstància que un dels detinguts s’havia presentat a dependències policials el 9 de setembre, el dia després de perpetrar l’assalt, per denunciar que suposadament li havien sostret el seu cotxe particular el dia abans. Després de contradir-se en diverses ocasions respecte a les circumstàncies dels fets, finalment va reconèixer que el dia 8 de setembre, cap a les 2/4 de 6 de la matinada –una hora i mitja abans de l’assalt–, s’havien presentat al seu domicili dos homes que li havien ofert 200 euros per conduir-los a una zona propera a Organyà. També va explicar que trobava a faltar dues granotes verdes de la seva propietat.

La inspecció que els mossos van fer del vehicle del detingut va posar de manifest que hi havien restes de sang i excrements de conill, fet rellevant ja que la granja on hi va haver l’agressió és una explotació de cria de conills.



Ordre de detenció per localitzar els autors materials

D’altra banda, els investigadors també van tenir accés a una informació segons la qual l’arrestat i un altre home havien contactat el juny d’enguany amb dos homes perquè els acompanyessin a la granja per perpetrar el robatori, tot i que finalment van desistir de fer-ho. Els agents van concloure que els dos arrestats van tenir participació en els fets, ja sigui participant-hi directament o bé amb la col·laboració d’altres persones que duguessin a terme el robatori mentre ells els proporcionaven transport i cobertura.

A l’entrada i escorcoll que es va fer al domicili que compartien els dos detinguts, se’ls va localitzar brides del mateix model i color de les que s’havien fet servir durant el robatori, a més a més de guants de làtex, un casquet i passamuntanyes. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó per ambdós.

Paral·lelament, la policia té identificats els dos autors materials del robatori i l’agressió, pels quals hi ha dictada una ordre de detenció.