Notícia Tractorada contra l’augment de fauna salvatge UP es mobilitza demà a la C-14 a Oliana

Unió de Pagesos durà a terme demà diverses tractorades simultànies per protestar contra les retallades a l’agricultura ecològica i de muntanya i contra la introducció al Pirineu d’espècies de fauna salvatge com ara óssos o llops. A l’Alt Urgell, la manifestació es farà a Oliana, on els participants es trobaran a 2/4 de 12 del migdia a cruïlla de les carreteres C-14 i LV-5118.

Les altres concentracions es faran a Ripoll, Berga, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. Aquestes mobilitzacions són el preàmbul de la campanya Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, la qual culminarà amb la primera marxa pagesa, consistent en una gran tractorada des de diversos punts del territori que confluirà, el 28 de gener, a Barcelona. En la protesa a la capital catalana es reivindicarà també qüestions com la representativitat, els instruments de suport al sector agrari, les mesures compensatòries i l’equiparació dels recursos socials de la pagesia als de la resta de la ciutadania, una ordenació territorial respectuosa amb els espais agraris, o la justícia i l’equitat en el comerç, a més de la distribució dels productes alimentaris, entre d’altres aspectes.

Els ramaders del Pirineu han tornat a deixar clar aquesta tardor el seu rebuig frontal a que es continuï la reintroducció de grans carnívors com ara l’ós o el llop, en considerar que els atacs constant dels plantígrads als ramats de muntanya «fan evident que avui en dia no és compatible la seva protecció amb les activitats productives de les comarques de muntanya».

Els ramaders no veuen viable el projecte d’expansió de fauna salvatge «ni tan sols fent canvis en la gestió de l’explotació, com per exemple amb l’agrupament de ramats o el tancament de pastures».