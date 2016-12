Mortés justifica totes les inversions davant el poble

Josep Àngel Mortés i Gemma Riba van convocar ahir a la nit una reunió de poble a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino per fer un balanç del primer any de mandat a la parròquia i per explicar les línies de treball en què s’enfocaran els pròxims tres anys.



Bàsicament, els cònsols van justificar els projectes executats i les seves respectives inversions, amb les despeses pertinents i els pressupostos que està movent el comú, sempre amb la intenció d’oferir transparència al poble ordinenc.



Una de les inversions que més temps va dedicar va ser el de la despesa en carreteres, tot i que es tracti d’un projecte que porta el Govern. Es tracta d’un projecte important de passat, present i futur. Aquest any ja s’han gastat 180.000 euros en eixamplar la carretera i encara falten dues partides de poc menys d’un milió d’euros cadascuna per al 2017 i 2018 que es destinaran a la instal·lació de les tanques protectores contra els allaus que permetran que Vallnord-Arcalís disposi de la carretera tots els dies de l’any.



Mortés també va detallar els dos milions d’euros que el comú ha invertit en la reobertura de les escoles velles, en un nou edifici al qual també hi haurà el punt jove i l’espai de creació La Capsa, i que es preveu que estarà operatiu cap al setembre del 2018.



D’altres iniciatives que es van explicar van ser les de la creació de la xarxa de calor –idea originària de l’anterior legislatura– per uns 200.000 euros que proveirà els edificis públics d’Ordino o la inversió de 300.000 euros que es preveu en la xarxa d’aigües i en la millora del clavegueram.