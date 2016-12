L’APDA «arxiva les diligències» per les càmeres al Parc Central

L’Associació de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) s’ha pronunciat sobre si la instal·lació de càmeres de videovigilància al Parc Central vulneren la intimitat individual i ha resolt que no. Així doncs, la queixa que va interposar Socialdemocràcia i Progrés (SDP) quan el Comú d’Andorra la Vella va decidir posar les sis càmeres per evitar actes vandàlics a la zona a finals del setembre passat no ha fructificat. «L’APDA arxiva les diligències», ha notificat l’associació a la corporació que encapçala Conxita Marsol.



El problema d’aquest assumpte és que no existeix una llei que reguli si es pot instal·lar una càmera en un lloc públic, per la qual cosa s’ha generat un debat sobre si això és o no legítim i legal. L’actuació de l’APDA obre un precedent, però casos concrets en els quals l’ús de les càmeres sigui únic i exclusiu per vigilar i sempre i quan s’acompanyi amb un cartell ben visible que alerti de la presència dels aparells de gravació. Aquestes imatges, en principi, no les visionarà ningú en directe i es rescatarien en cas que hi hagués algun desperfecte a la zona per poder detectar qui ha estat l’infractor.



De fet, tot i no existir cap llei, hi ha un informe sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb la finalitat de la videovigilància que es pot trobar al web –www.apda.ad– i que deixa clar que «qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o l’autoritat pública o qualsevol altre servei (...)» per gravar «és legítim si la finalitat és la vigilància».

Quinze dies de vida / Això sí, una de les recomanacions que ha l’APDA va fer saber per escrit al Comú d’Andorra la Vella és que les imatges no es conservin en arxiu per un període superior a quinze dies, tot i que l’informe del web aconsella un mes de termini.



La instal·lació de les sis càmeres de videovigilància –a la zona dels lavabos, a l’entrada per l’avinguda Tarragona i a l’edifici de serveis– és considerada pel comú com una prova pilot. Vist que l’APDA no veu cap vulneració a la intimitat, té via lliure per executar el projecte al complert –d’un cost de 16.000 euros–, que consisteix en ubicar deu càmeres més a la plaça del Poble, un altre punt en el qual hi ha bretolades.