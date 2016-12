Notícia Incident amb un client a una oficina de BPA La Policia intervé per calmar l’home, nerviós per no poder retirar els diners L'Oficina de BPA del carrer de la Unió. Autor/a: TONY LARA

La Policia va haver d’intervenir ahir per un incident amb un client de Banca Privada d’Andorra (BPA) que es va dirigir a l’oficina de l’entitat del carrer de La Unió per retirar els seus estalvis. Davant la negativa dels treballadors del banc a poder-li retornar els diners i la seva impotència per no poder donar-li més informació, l’home va perdre la paciència i va amenaçar el personal.



Segons va informar el cos de Policia, a les 11.18 hores van ser requerits per una intervenció per alteració pública. Finalment però, no va ser necessari detenir l’autor de les amenaces, ja que van aconseguir calmar-lo. Les autoritats li van explicar quin procediment havia de seguir i ell hauria rebaixat el to.



Aquesta no és la primera vegada que un client perd els nervis en una oficina de BPA o de Vall Banc davant la impotència de no poder recuperar els seus diners o operar amb normalitat. Un fet que preocupa als treballadors d’ambdues entitats que no saben com respondre en aquestes situacions.