Judici a un exagent de la presó acusat d’abusar de recluses

Dos delictes menors continuats d’agressió sexual, un delicte major d’agressió sexual, un delicte menor d’amenaces de mort i una contravenció penal per vexacions lleus a un total de tres víctimes van ser els delictes que el Ministeri Fiscal va imputar ahir a un exagent penitenciari que actualment treballa al departament de cossos especials dels Bombers.



La pena que es demanava, que inicialment era de tres anys de presó, va acabar reduïnt-se fins als dos anys i mig per la negació dels fets d’una de les pressumptes víctimes –que en el seu moment va declarar tant a la Policia com a la Batllia en contra de l’acusat– al que la fiscalia va respondre de forma contundent acusant-la de fals testimoni per haver contradit la seva versió anterior (realitzada sota jurament). Les víctimes dels fet serien dos presos –un home i una dona– i la professora de català i castellà del Centre Penitenciari del Principat.

Cronologia dels fets / Els fets, que s’haurien produït entre mitjans de 2011 i principis de 2012, haurien començat amb una suposada abraçada i un petó a la boca a una presa al maig de 2011 (l’acusada de fals testimoni), uns esdeveniments que tant la cuinera com l’altra presa presents durant els fet van negar que s’haguessin produït en la seva declaració en qualitat de testimonis, unes agressions per les que el centre va decidir obrir un expedient disciplinari contra l’acusat en el seu moment. Més tard, al març de 2012, l’agent hauria estat acusat d’amenaçar de mort a un pres (pel que se li acusen els delictes menor d’amenaça), així com també de proferir un seguit d’insults racistes pel seu origen romanès. Només un mes més tard, a l’abril del mateix any, l’acusat hauria estat acusat per una altra presa «d’aixecar-li la faldilla durant la revisió de la seva cel·la», així com també «d’intentar fer-li petons a la boca» per, davant la negativa de la dona, acabar «petonejant-li el coll».



Els fets més greus, però, no van ocórrer fins als setembre de 2012, quan l’acusat hauria proferit comentaris intimidatoris amb connotació sexual a la professora de català i castellà del centre a l’aula on imparteix les classes, uns fets que haurien continuat a la sala dels agents, on l’acusat hauria pres la víctima per la cintura i l’hauria pressionat amb comentaris cada vegada més obscens. En aquell moment la víctima, espantada i desorientada, va procedir a la realització d’una queixa a la direcció del centre, que finalment es tramitaria a Govern perquè s’iniciessin les accions pertinents.

Fets contradictoris / Més de vint testimonis van estar citats a declarar en un judici que es va allargar durant tot el dia i que va estar marcat per les contradiccions entre les versions realitzades quatre anys enrere (quan es van produir els fets) i les declaracions realitzades ahir, uns canvis que afavoririen especialment a l’acusat en desdir-se de les seves versions inicials que apuntaven directament a un comportament delictiu d’aquest. D’altra banda, els 11 policies que van declarar van aportar versions que van negar rotundament que haguessin ocorregut els fets que s’imputen a l’exagent penitenciari, adoptant una versió unànime en contra de qualsevol sospita de comportament obscè de l’acusat.



D’altra banda, el psicòleg del centre va presentar un informe –a petició de la defensa– en el qual va concloure que la presa que va declarar abusos durant la revisió de la cel·la tindria un trastorn de personalitat límit que la portaria a inventar «realitats paral·leles», desacreditant completament la versió de la víctima.

Absolució / L’acusació , que es va refermar tant en la petició de la pena de presó de la fiscalia com en la inhabilitació professional de l’acusat, va demanar una indemnització de 10.000 euros per a la professora per perjudicis morals, mentre que la defensa va reclamar l’absolució per la totalitat dels delictes, incloent una reclama subsidiària de cinc mesos de presó condicional, un mes d’arrest domiciliari, 200 euros de multa i, en tot cas, només 7.000 euros en matèria de perjudicis morals.