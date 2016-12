El SAAS i Bon & Mer no van firmar contracte «per error»

Els contractes entre el SAAS i l’empresa Bon & Mer no es van firmar «per error». El Ministeri de Salut ha respost les preguntes de la consellera socialdemòcrata Rosa Gili sobre les adjudicacions d’assessoraments d’avaluacions de candidats pel SAAS.



L’últim Butlletí del Consell General publica les factures generades per l’empresa Bon & Mer per la prestació dels seus serveis per a la realització del procés de selecció dels candidats que optaven a les places de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals. Les cinc factures, d’entre el febrer del 2015 i el gener del 2016, ascendeixen a un total de 39.000 euros. Per cada avaluació de candidat, Bon&Mer ha facturat uns 3.000 euros. En total, es van avaluar 15 persones, de les quals se’n va contractar una per a la Direcció Econòmica i de Recursos Generals, un càrrec de confiança.



Salut explica que la contractació de Bon&Mer «no es va passar al Consell Directiu del SAAS la sol·licitud d’aprovació de la despesa i, per tant, no es va raonar ni justificar els motius per a una contractació directa». De fet, «totes les factures van ser autoritzades i signades pel director general del SAAS en aquell moment». La contractació directa es justifica perquè era «un servei de caràcter sensible».