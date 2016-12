El Cor de Petits Cantors celebra el Nadal amb un concert multilingüe

Per tercer any consecutiu, el Cor de Petits Cantors oferirà un concert de Nadal a l’Auditori Nacional d’Ordino. L’actuació tindrà lloc aquest divendres a les 20.30 hores i l’entrada tindrà un cost de 15 euros, que aniran destinats a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxel.



Segons va detallar ahir la directora del Cor, Catherine Metayer, durant el concert, titulat Una hora abans de la mitjanit, es cantaran cançons representatives de la festivitat nadalenca en diversos idiomes.

Temes del concert / Entre els temes que podran escoltar els assistents es troba: Christus, El Cant dels Ocells, Santa Claus is Coming to Town o Les dotze van tocant, entre altres.



En total pujaran a l’escenari 45 nens. A més, Metayer va destacar que l’actuació serà atractiva tant per als adults com per als més petits, ja que els temes que es tocaran són molt «coneguts» per a aquests darrers i són músiques que els transporten a l’espiritualitat nadalenca.



Punts de venda / Les entrades es poden adquirir a les botigues de Carisma, a les oficines d’Andbank, a la seu dels Petits Cantors, i el mateix dia del concert. També s’ha posat a disposició dels que vulguin col·laborar entrades fila zero.



La recaptació es destinarà íntegrament a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que segons va explicar la seva presidenta, Pilar Díez, utilitzaran els diners sobretot per dur a terme la reforma de la residència l’Albó, ja que ara mateix és «un pou sense fons i segurament molt dels futurs recursos els destinarem» a finalitzar aquest projecte.

El concert d’enguany compta amb la col·laboració d’Andbank.