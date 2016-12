Oriol Roch, baixa per tota la temporada per una lesió al genoll

Segon lesionat de llarga duració que té l’FC Andorra. Oriol Roch no tornarà a jugar en la resta de la temporada. Haurà de ser operat de la lesió que va patir el passat quatre de desembre en el partit al camp del Sant Cugat Esport FC.



El migcampista català va haver de ser substituït en aquell partit després de rebre l’entrada d’un rival. Al darrer matx, diumenge davant la UA Horta, ja no va ser convocat i les proves realitzades indiquen que pateix la ruptura complerta del lligament creuat anterior del genoll dret i també té afectat el menisc i el cartílag. Aquesta circumstància farà que passi properament pel quiròfan i que la recuperació que hagi de realitzar no li permeti tornar als terrenys de joc fins a la pròxima temporada.



Aquesta és la segona baixa de llarga duració que té l’equip aquesta campanya, després que Aaron Sánchez patís una lesió similar durant la pretemporada. El davanter va ser operat i segons els terminis marcats de la recuperació podrà reaparèixer al tram final de la campanya. El club no pensa a curt termini en fitxar cap jugador per substituir-lo i confia en els juvenils per cobrir la seva baixa.