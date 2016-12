Manel Fernàndez i Alain Cabanes segueixen com a presidents

Ahir va ser dia de confirmar juntes directives. No va ser necessari que se celebressin eleccions, perquè només hi havia una candidatura presentada. Manel Fernández segueix al capdavant de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), mentre que Alain Cabanes ho fa en la de judo. Tots dos repeteixen mandat.



Fernàndez, a més ho fa després de 26 anys en el càrrec. Arribarà a les tres dècades i llavors vol posar punt i final a una etapa. «La meva idea és que sigui el meu últim mandat. En el meu plantejament els pròxims anys està en trobar persones que agafin la responsabilitat per portar la federació», indica el president de la FAB, que continua amb la mateixa junta, amb Joaquim Tomàs com a vicepresident, Jaume Tomàs de secretari, Remei Silvente de tresorera i Joaquim Colom de vocal. L’aposta de l’ens pel 3x3 segueix endavant després del patrocinador obtingut al darrer moment i en l’horitzó està que als Jocs Olímpics de Tòquio del 2020 entri per primera vegada al programa competitiu: «Si es converteix en olímpic tindrem una feina molt important. L’avantatge és que coneixem el producte i portem anys treballant-hi. Anem per davant de països que ens superen en molt en recursos i població».



Destaca que en aquesta darrers anys «el 3x3 ens ha donat un posicionament al món del bàsquet que no haguéssim somniat mai. Ens fa estar a un altre nivell que amb el bàsquet a cinc és impensable, perquè no podem anar enlloc més de la Divisió C. És la nostra realitat». Tota la tasca realitzada en el 3x3 ha donat als seus fruits, tant a nivell de rànquings internacionals, com en la participació en totes les competicions absolutes i sub-18, a més de l’organització a Escaldes-Engordany de torneig de classificació del Campionat d’Europa. «A nivell interior, de país, no es valora tant tot el que estem fent. En canvi, a fora sí. La valoració externa sempre ha estat més rellevant. Sense oblidar el bàsquet, el 3x3 ens ha posicionat en el panorama mundial».-I amb el bàsquet espera «conservar l’estatus que tenim. El principal objectiu és poder ser competitius. No podem tenir una igualat com ens passa amb el 3x3 amb països com els Estats Units o la Xina, però més enllà de guanyar o no volem poder lluitar sempre».



Qui segueix al capdavant de la Fandjudo és Cabanes, que afronta el seu segon mandat. Pocs canvis es produeixen a la junta. Alfred Pla és el vicepresident, Ramon Sànchez el secretari general, Marc Bernado el tresorer i Manel Prior el vocal. En aquesta nova etapa «el més important és mantenir tots els projectes que hem engegat en aquest mandat i consolidar tot el que ens ha fet créixer», assegura Cabanes. Després d’uns primers anys centrant-se en els temes nacionals, ara volen desenvolupar els internacionals, com establir més lligams amb les federacions europea i mundial per a que coneguin la realitat andorrana: «Tenim una bona relació, però volem que sigui més fructífera i que ens en podem beneficiar a l’hora de realitzar estades o tenir ajudes econòmiques, perquè volem tenir presència a nivell internacional», a més de proposar «organitzar esdeveniments als país. L’estructura hotelera que tenim ho valida completament».

Assegura que dels últims quatre anys «n’estic molt satisfet perquè si revises ara els punts que vam presentar quan vam començar, els hem tocat tots i cobert objectius, desenvolupant totes les parcel·les. També vam ser la primera federació en parlar amb l’Efpem i tenir un específic de judo. Dotze tècnics s’han titulat i aquest és un dels èxits més importants del mandat, com també la quinzena de cinturons negres que s’han aconseguit o els tres àrbitres a nivell continental».

Eleccions a la FAC / La federació que avui sí que celebra eleccions perquè hi ha dues candidatures que es presenten als comicis és la de ciclisme, amb Gerard Riart i Emili Pérez com a presidenciables.