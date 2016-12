Un 65% dels atesos pel Bus de la Salut té greix a les artèries

El Bus de la Salut ha trobat en un 65’5% dels pacients que hi ha passat greix o plaques d’ateroma que suposen un risc a l’hora de desenvolupar una malaltia cardiovascular. Així ho ha destacat la doctora responsable del projecte impulsat per la Diputació de Lleida, Àngels Betriu, que també ha afegit que les dades resultants d’aquest 2016 són molt similars a les del primer en què es va posar en marxar el bus. En total s’han fet les proves més de 4.800 persones de municipis d’arreu de la demarcació de Lleida, entre ells la Seu d’Urgell.



La directora de l’IRB, Elvira Fernández, ha assenyalat que hi ha cinc grups de recerca que volen entrar al Bus de la Salut per investigar i que el projecte està servint per configurar una base de dades «única» sobre el territori.



Un 52% de les 4.849 persones que han passat pel bus són homes i un 48% dones. Les proves van dirigies a una població d’homes entre 45 i 65 anys i dones entre 50 i 70 anys que són citats a través dels centres d’atenció primària i que compten amb antecedents d’obesitat, tabaquisme i hipertensió. Només entre un 10 i un 12% de tots els que són cridats no van a fer-se les proves, principalment per incompatibilitat amb l’horari laboral.



Pel que fa a la detecció de greix o placa d’ateroma, els homes són el col·lectiu a qui més es troba, amb un 75% i les dones un 57%. La detecció és clau per prevenir malalties cardiovasculars com infarts. A un 53 dels pacients la placa els provoca dificultats de pas de la sang (un 1’1% del total) i se’ls ha derivat a Neurologia de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per tal de completar els estudis iniciats al bus i fins i tot a alguns ja se’ls ha intervingut quirúrgicament.

D’altra banda, al bus també es busca aquells pacients que tenen aneurisme a l’aorta abdominal, que suposa un risc de trencament de la vena, i s’han trobat 9 casos que s’han derivat a cirurgia vascular. Així mateix, a un 24% dels pacients se’ls ha trobat hipertensió; a un 14,6% malaltia renal; un 24% possibilitats de desenvolupar diabetis; un 17% amb el colesterol per damunt dels marges recomanats, un 11% amb l’epriotremia alterada; i un 0,4% amb alteració de la circulació cerebral que són derivats a nefrologia.



Segons la doctora Betriu, a partir de l’octubre es va incorporar al bus un sistema de registre de la freqüència cardíaca per detectar arítmies amb l’objectiu de cercar fibril·lació auricular, que és una arítmia concreta que provoca distorsions i facilita la presència de coàguls que van al cervell. S’han trobat 23 pacients (un 6,6%) que ho tenen i és important perquè un de cada cinc ictus són deguts a aquesta alteració i si es detecta a temps es poden evitar.

Elvira Fernández ha volgut posar de rellevància el projecte del Bus de la Salut destacat que és pioner a Catalunya, l’Estat i fins i tot a Europa. En aquest sentit ha assegurat que hi ha cinc grups de recerca interessats en entrar al projecte per poder fer investigació concreta. Així mateix, també ha destacat la important base de dades que s’està aconseguint amb les proves que fa el bus a població d’arreu del territori; unes dades que està segura que en els propers anys es veuran reflectides en estudis que es publicaran a revistes científiques d’impacte i «posicionaran Lleida dins la literatura mèdica rellevant».



De la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha recordat que el bus va passar en el seu primer any per una cinquantena de municipis de la demarcació, en una quarantena aquest 2016 i que té una previsió d’una quarantena de poblacions més durant el 2017. Es tracta d’un servei que vol estalviar desplaçaments als pacients per anar-se a fer proves a un centre hospitalari i està finançat íntegrament per la corporació amb un pressupost de 425.000 euros anuals. Cada dia passen pel bus uns 15 pacients que fan una visita d’una hora atesos per 4 professionals segons informa Ràdio Seu.