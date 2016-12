Accions imminents a la zona de Tres Ponts

El Departament de Territori de la Generalitat durà a terme accions «imminents» en aquells punts de la carretera C-14 a Tresponts on darrerament hi ha tornat a haver despreniments, per tal d’evitar que afectin la carretera. Aquesta acció es fa simultàniament a l’inici de la licitació de les obres del futur túnel, que es farà pública abans no acabi aquest mes.En declaracions a La Xarxa, el director general d’Infraestructures, Xavier Flores, ha detallat que s’està ultimant els nous estudis geològics i «en una setmana hi haurà els resultats», que permetran «definir exactament les actuacions de consolidació dels talussos».

En base a aquestes dades es decidirà si es fa, a cada punt conflictiu, un reforç de les malles de protecció o bé un sanejament del terreny.

El Govern ha avançat un milió d'euros per tal de garantir la seguretat de l'actual via, després que les pluges del mes passat van provocar nous despreniments de roques de grans dimensions. Un d'aquests objectes va impactar directament en el cotxe que conduïa un jove de Coll de Nargó, de 22 anys, que va patir ferides greus com a conseqüència del cop. La pedra va entrar per la part del seient de copilot i va quedar allotjada al seient de darrera del conductor.