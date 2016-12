Recouderc i Poux s’ofereixen per jugar la Davis i els Jocs

Laurent Recouderc i Jean Baptista Poux no tenen encara previst deixar l’alta competició i es posen a disposició de la Federació Andorrana de Tennis per a jugar la propera Copa Davis que tindrà lloc a Sozopol (Bulgària) i per als Jocs dels Petits Estats a San Marino.



A falta d’un primer contacte amb l’entitat que presideix Joan Cervós, els número u i dos tricolors dels últims anys es veuen amb forces per a seguir competint.

Recouderc, que segueix en actiu, està «motivat per a tornar a representar el país» i començar si cal una pretemporada enfocada a les properes competicions. De la seva banda, Poux porta un mes entrenant a nivell físic i comença a competir aquest cap de setmana a França amb una planificació de tornejos successius per als pròxims mesos que permetran que mantingui l’alt nivell competitiu.



Tots dos jugadors, que comparteixen la nova pista de terra batuda del Serradells, asseguren haver-se implicat en construir aquesta pista amb la intenció de poder entrenar en les millors condicions possibles, vist que el Principat gairebé no té pistes de joc, cosa que no facilita garantir una preparació òptima. Aquest projecte també l’han tirat endavant per tal de seguir amb l’escola de tennis de Poux –que compta amb més de 120 alumnes– i per la de competició de Recouderc.



Durant els pròxims dies el tennistes esperen formalitzar una trobada amb el director tècnic, Òscar Pons, per veure les intencions de la FAT, que té previst participar un any més al grup 3 europeu, ja que amb el canvi de president a la Federació Internacional, David Haggerty, països en condicions econòmiques delicades poden participar a cost zero.



Aquest any juguen al grup 3 Albània, Armènia, Azerbaidjan, Grècia, Islània, Irlanda, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburg, Macedònia, Malta, Moldàvia, Montenegro i San Marino, a més d’Andorra la l’amfitriona Bulgària. Els 16 països es repartiran en quatre grups de quatre equips per determinar quins dos pugen de categoria.