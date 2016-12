Roca: «Andorra s’acabarà convertint en un Gran Germà»

Després de conèixer-se l’arxivament de les diligències per la instal·lació de les càmeres al Parc Central, el membre de la comissió política nacional de Socialdemocràcia i progrés (SDP), Delfí Roca, va anunciar ahir la plena «disconformitat del partit» amb una resolució que, segons ell, parla «del tractament de les dades» i no sobre la «regulació de la instal·lació de les càmeres», tal com es plantejava en la queixa. D’aquesta forma, s’esgota la via administrativa i s’hauria de procedir a la via penal, un fet que Roca va lamentar en considerar que «mai s’ha de judicialitzar la política».



Roca, manifestament disconforme amb una decisió que no es correspon amb la demanda inicial del partit, va titllar la situació «d’alegal» assumint que si es continua en aquesta línia i no es regula l’abans possible, Andorra es podria acabar convertint «en un Gran Germà», pel perill que comportaria la instal·lació massiva de càmeres de videovigilància per tot el territori. Cal recordar, però, que no es tracta del primer comú que instal·la aquest tipus de dispositius, vulnerant-se segons Roca «els drets fonamentals de la ciutadania».

Vulneració de les competències / D’altra banda, un dels punts en els que va fer major incidència Roca va ser en el fet que «els comuns no tenen competències en matèria de seguretat», un aspecte que està «exclusivament regulat pel Govern i el seu braç armat, la Policia». Així doncs, el socialdemòcrata es queixava de que la resolució de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) atribueix competències de «convivència i seguretat» al Comú d’Andorra la Vella per la instal·lació de les càmeres, uns fet que, segons ell, «són totalment falsos i contradiuen l’ordenament jurídic». En aquest mateix sentit, el polític va lamentar que «si es continua en aquesta línia es podrien arribar a armar els agents de circulació» al·legant motius de seguretat, uns fets que, si es produïssin, «posarien en entredit les lleis del país». A més, va aprofitar per recordar que la llei estableix que la «bona convivència que han de garantir els comuns s’ha d’aconseguir mitjançant les persones i no a través d’aquest tipus d’eines».



D’altra banda, Roca va aprofitar per criticar el partit governant, Demòcrates d’Andorra (DA), per considerar-lo una formació política que «no està respectant les lleis en aquest sentit», uns fets que «posarien en perill a la ciutadania, sobretot pel que fa a la seva intimitat».

Buit legal / Un dels aspectes en els que Roca va posar més èmfasi durant la roda de premsa va ser en el fet de que la consternació «no ve tant per la instal·lació dels objectes» sinó «per la falta de regulació en un aspecte que pot posar en greu perill els drets fonamentals i la intimitat dels ciutadans». Així doncs, el representant d’SDP no es va exclamar tant per la seva instal·lació sinó pel fet que, davant la falta evident de regulació –ja que la pròpia resolució afirma que no existeix cap llei que en parli–, es pot acabar produint «una situació inversemblant si es comencen a instal·lar aquestes càmeres per tot arreu», ja que en la situació actual «es podria acabar produint».



Pel que fa a la gestió i tractament de les dades, subjecte pel que es pronuncia la resolució, Roca va afirmar «estar completament d’acord» ja que, des de fa anys, existeix un «bon sistema que s’encarrega d’aquesta funció».

Estàndards europeus / Un dels principals objectius de la queixa del partit, segons el seu representant, resideix en el fet que «cal adaptar-se a les normatives europees, que són les més properes» i que presenten «un bona estratègia de regulació» en aquest sentit. A més, també va recalcar que abans de procedir a la seva instal·lació «potser s’hauria d’avaluar primer el benefici social que se’n pugui obtenir» en tractar-se d’uns fets «de suficient importància» per fer-ho.



D’altra banda, Roca també va manifestar la seva disconformitat amb la falta de poder dels organismes independents com l’APDA, les recomanacions del qual no acaben tenint «el pes necessari» per instar el Govern a actuar a partir «de les seves resolucions».