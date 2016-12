L’IPC del mes de novembre se situa en el 0,1 negatiu

Les dades del Departament d’Estadística facilitades aquest dijous mostren la tendència a l’alça dels darrers mesos de l’Índex de Preus al Consum (IPC), que se situa en el 0,1 negatiu al mes de novembre, dues dècimes més que a l’octubre, que va ser del 0,3 negatiu. En termes anuals, els grups de l’IPC que fan que la variació del mes de novembre sigui superior a la de l’octubre han estat ensenyament –per una pujada en l’apartat de cantines escolars i universitàries–, l’habitatge, els hotels, cafès i restaurants, l’esbarjo i el grup dels transports.



Per contra, han tingut un efecte moderador en els preus, el vestit i el calçat, l’alimentació i la salut, que ha vist com baixaven els preus del grup d’altres productes farmacèutics. Així mateix, els grups mobles i serveis per a la llar i béns i serveis diversos han mantingut la variació. Pel que fa a la inflació subjacent, que es calcula recollint tots els preus de l’IPC amb excepció dels productes amb els preus més volàtils i no estacionals, és a dir, sense tenir en compte ni els productes energètics ni els productes frescos, al mes de novembre la diferència entre l’IPC i aquesta és del 0,1% negatiu.

Espanya / Si es compara amb les dades dels països veïns, la variació anual d’Espanya, al novembre del 2016, és del 0,7% positiu, la mateixa que el mes anterior. El grup que ha tingut una influència negativa ha estat el de transports, que baixa a conseqüència de la davallada dels preus dels carburants i lubricants. D’altra banda, els grups que tenen una influència positiva són l’oci i cultura –motivada per l’estabilitat dels preus dels viatges organitzats– i els aliments i begudes no alcohòliques –a conseqüència d’un menor descens dels preus de les llegums i verdures fresques respecte al 2015.

França / Pel que fa a França, la taxa anual al novembre és del 0,5% positiu, una dècima més que a l’octubre. En el cas de l’alimentació, augmenta gràcies a l’increment dels productes frescos, mentre que l’energia pateix una desacceleració a causa d’una baixada de preus dels olis. Pel que fa als serveis, però, decreixen a causa de la disminució del preu del transport aeri, una caiguda que també pateixen els productes manufacturats.