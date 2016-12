L’estrena més friki per a la nova pel·lícula d’‘Star Wars’

Envoltada de polèmica i d’expectació, Rogue One, la vuitena pel·lícula de La Guerra de les Galàxies, va arribar ahir als cinemes. Els Cinemes illa Carlemany van estrenar a les 21:30 la nova pel·lícula de la nissaga, un esdeveniment que es va iniciar a partir de les 19 hores a la zona de Vivand, on un espectacle de llums, música i gent disfressada van amenitzar l’ambient. Durant la prèvia, més d’una vintena de persones disfressades van rondar per la zona convidant a la gent a fer-se fotos en un photocall amb les màscares dels personatges robòtics de la pel·lícula. L’estrena, en la que van participar Andorra Telecom, el Comú d’Escaldes, Vivand i l’Associació de frikis d’Andorra, va realitzar-se a la sala 1 dels cinemes.



Un total de 250 clients de la companyia telefònica van ser els guanyadors de les entrades que l’empresa va repartir –en un sorteig a través del perfil de Facebook de la companyia– per commemorar una de les estrenes més esperades de l’any. A banda dels mitjans de comunicació, entre els assistents també es van comptar diversos col·laboradors en l’organització de l’esdeveniment que van acabar d’omplir les butaques de la sala.



Rogue One és el primer spin off de la nissaga, centrat en el robatori dels plànols de la primera estrella de la mort. Després que la saga passés a mans de Disney, les crítiques no han parat de ploure, especialment negatives pel que fa als més fidels seguidors del projecte original de J.J. Abrams. Expressions com «Ja no és el que era» o «s’ha convertint en un producte més del cinema comercial» són algunes de les crítiques més escoltades des de l’estrena del Despertar de la Força, la primera pel·lícula produïda per Disney. Malgrat tot, els efectes especials i l’essència intergalàctica són alguns dels aspectes que ningú posa en dubte en una pel·lícula que, com la seva antecessora, no deixarà indiferent a ningú.