514 usuaris encara no s’han passat a la fibra òptica

L’apagada del coure es farà efectiva en 15 dies. I en vista d’aquesta data límit, encara hi ha un total de 514 clients que no han tramitat el canvi per passar-se a la fibra òptica. D’aquests usuaris, 384 són particulars i 130 corresponen a empreses.



Tot i això, el director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, es va mostrar ahir molt satisfet per l’evolució de les dades del darrer mes. Ja que s’ha passat dels 991 clients que estaven adscrits a l’antic servei de telefonia en data 15 de novembre als 514 clients actuals, el que representa una caiguda del 47,7%.



Vilana va matisar que aquests resultats «evidencien que el client d’Andorra Telecom ha agafat consciència de la necessitat de dur a terme el pas de la telefonia per coure a la telefonia via fibra òptica».

El director també va recordar que els usuaris de la parapública que encara no hagin tramitat la baixa del coure poden dirigir-se a l’agència comercial o al Centre d’Atenció Telefònica d’Andorra Telecom, al telèfon 115, en el termini més breu possible «per evitar-se les presses de darrera hora».



En el cas de les empreses, Vilana instat als responsables a posar-se en contacte amb els seus gestors.