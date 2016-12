La Cambra creu que el ‘no’ guanyaria en un referèndum sobre Europa

La Cambra de Comerç creu que si ara es realitzés un referèndum sobre l’acord d’associació que té previst signar Andorra amb la Unió Europea (UE) «s’obtindria un resultat oposat al que s’espera». I és que segons va assegurar ahir el president de la Cambra, Marc Pantebre, guanyaria el no.



Tot i això, Pantebre també es va apressar a dir que aquest resultat «segurament» seria diferent si el referèndum es fes d’aquí a un o dos anys. Doncs «a hores d’ara ens trobem en una fase molt inicial del procés i conforme vagi passant el temps anirem tenint més informació».



Pantebre creu que ara no s’aprovaria el referèndum perquè de moment «veiem moltes obligacions i poques contrapartides», una situació que amb el temps espera que es variï, doncs el president augura que a partir del proper any es començaran a establir «canvis» i que aquests faran «reaccionar» a la població.

Un vestit a mida / Pantebre va insistir en el fet que Andorra «ha d’exigir un vestit a mida que s’adeqüi a la nostra realitat». Per aquest motiu, el Govern ha de posar les seves «condicions perquè es tinguin present les especificitats dels països petits com el Principat i surtin guanyant les dues parts [la UE i Andorra]».



BPA ja no preocupa / Pantebre també va esclarir que el cas BPA ja no és una de les majors preocupacions dels empresaris. Precisament, aquests estan més focalitzats en l’acord d’associació amb la UE, sobretot pel que fa a la lliure circulació de mercaderies i a les condicions de l’acord duaner.



El president va destacar aquest fet perquè en la darrera enquesta de conjuntura presentada per la Cambra de Comerç els implicats del sector van mostrar força preocupació per com s’estava desenvolupant l’afer BPA i per com aquest els podria afectar.



Però aquesta inquietud a canviat, i és que segons va matisar Pantebre, tot i que no ha estat una sol·lució definitiva, l’aparició de Vall banc ha «donat una sortida a les preocupacions, però en temes crediticis, per exemple, no és una sol·lució. Ja que com van matisar els mateixos directius del banc, la seva estratègia de mercat no seguirà aquestes línies».

Més informació / Des de la Cambra es demana més «diàleg» al Govern per participar amb més coneixement en l’acord d’associació, «almenys per la part que ens implica», va especificar Pantebre. Tot i això, el mateix va reconèixer que aquesta és una mancança que per part de l’Executiu ja s’està solucionant.