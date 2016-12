El 63% dels empresaris hotelers noten una manca de professionals

El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, va detallar ahir que el 63 % dels empresaris relacionats amb el món hoteler denuncien que tenen dificultats per trobar a persones qualificades.

Per intentar posar-hi sol·lució, la Cambra impartirà uns cursos formatius per aquests i altres sectors que es trobin en les mateixes condicions amb la intenció d’obtenir un mercat més «professional». I és que el 30% dels empresaris consultats per la Cambra han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada.

Nous cursos / En concret, la Cambra de Comerç impartirà uns cursos amb l’escola internacional en direcció hotelera i turística Vatel destinats a la formació del personal del sector hoteler. Dites formacions s’iniciaran el proper mes de gener amb una oferta tant presencial com en línia. Tanmateix, i en conjunt amb la Universitat d’Andorra (UdA), la Cambra oferirà nous cursos de fiscalitat internacional.

Creixement del sector / Pantebre va presentar ahir l’enquesta de conjuntura d’Andorra pel que fa als mesos de gener a juny d’aquest any. L’estudi s’ha realitzat a 404 empresaris de diferents sectors i entre les dades destacades el president va fer especial esment a la recuperació positiva que ha presentat l’hostaleria. I és que les valoracions sobre l’evolució dels negocis del sector «han estat les més optimistes dels últims 15 anys i suggereixen un increment substancial de l’activitat».



Si es desgrana el creixement per zones, Sant Julià de Lòria ha registrat «una disminució interanual dels nivells d’ocupació», mentre que el ritme d’activitat s’ha «mantingut gairebé estable» a Canillo i ha augmentat «de manera apreciable en la resta de parròquies, sobretot a la Massana i Ordino». A més, hi ha hagut un creixement «notable» a les zones centrals, «on es concentra la major part del comerç».