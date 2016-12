El comerç minorista, el sector que té més dificultats de recuperació

El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, va presentar ahir l’enquesta de conjuntura que cada any elabora l’entitat per fer un estudi sobre la situació econòmica i social del Principat. En aquesta ocasió, la Cambra ha realitzat l’enquesta a un total de 404 empresaris i ha recopilat les dades per als mesos de gener a juny d’aquest any.



Com a conclusió, Pantebre va destacar que el sector del comerç minorista és el que presenta «més dificultats per recuperar-se», tenint present però, que Andorra es troba «en un entorn en què el consum segueix sent molt actiu».



Tanmateix, el president va puntualitzar que la «marxa dels negocis ha seguit una evolució molt discreta, tot i això, cal remarcar que –per primera vegada en aquest període dels de l’any 2002– les valoracions positives sobre la marxa dels negocis han estat lleugerament superiors a les de signe contrari». Concloent, Pantebre va remarcar que és cert que cada cop «hi ha més visitants», però que degut a les seves «condicions econòmiques, hi ha menys consum».

Diferència entre negocis / Tot i tenir una recuperació lenta, la majoria de branques comercials han millorat la situació dels negocis en relació al mateix període de l’any passat. Però els que presenten uns resultats més positius són els establiments de la branca d’higiene i sanitat (perfumeries i farmàcies), aquestes es refermen, segons Pantebre, com «les activitats més dinàmiques del comerç andorrà».

Tot i això, també es mostra una millora en el ram de l’alimentació. I el comportament menys negatiu el presenten els negocis de roba i calçat, «que ha rebaixat de manera significativa el grau de pessimisme dels semestres anteriors», segons va detallar el president de la Cambra.



Per contra, les valoracions més negatives de la marxa dels negocis s’ha registrat en la branca d’electrònica i en les grans superfícies. I pel que fa a la xifra de vendes globals, «ha continuat disminuint, tot i que ho ha fet a un ritme més moderat». Segons la Cambra, només en el cas dels comerços d’equipament de la llar i de vehicles i accessoris, els comerciants han indicat «un descens interanual de les vendes més acusat que l’any anterior».

Frens de l’activitat / Segons va detallar Pantebre, la «manca de dinamisme del consum privat» continua sent un dels principals frens de l’activitat comercial. Aquesta situació s’agreuja també amb els problemes de competitivitat i d’oferta que el sector «arrossega des de fa temps».



A més, la debilitat de la demanda continua sent el factor principal que limita la millora dels negocis, així com l’augment dels costos d’explotació, la pèrdua d’atractiu de la zona i l’augment de la competència.

Indústria i Construcció / L’enquesta de conjuntura també recull dades sobre la situació de la indústria i la construcció al Principat. En aquest sentit, el president de la Cambra va remarcar que aquests dos sectors han presentat una petita recuperació, sobretot la construcció, ja que els seus empresaris han realitzat les valoracions «més optimistes dels darrers nou anys, doncs un 31% han considerat bona l’evolució de la marxa dels negocis».



La millora en la construcció s’ha denotat sobretot en la branca d’edificació no residencial i la contractació pública d’obres, mentre que l’habitatge té un to «més deprimit».

Pel que fa a la indústria, el 36% dels empresaris d’aquest sector han valorat que la situació dels negocis ha estat bona, «i només el 10%», segons va detallar Pantebre, «l’han qualificat negativament».