Marín, en hores baixes

La situació de Lluís Marín és més delicada del que semblava. Ja va avisar en la presentació de l’equip de surf de neu de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) que fa un mes va caure en un entrenament a l’estació austríaca d’Hintetux, va impactar amb l’esquena al terra i això li va debilitar la cama esquerra, però que no era tan greu com per perdre’s la primera cita de la Copa del Món, que va ser ahir.



Montafon –també a Àustria– és l’escenari de l’estrena del circuit mundial. I l’andorrà no ha estat capaç de superar les qualis, cosa que no li passava des de la cita d’Arcalís al 2014 a la qual va caure als entrenaments, i anteriorment des de Veysonnaz al 2013, on va ser el 56è.



Quedar-se fora de les eliminatòries no és un fet al qual estigui acostumat Marín, qui no va negar a l’acabament de la jornada que «és difícil assumir aquest resultat». Amb tot, va ser sincer i crític, lluny de buscar excuses: «He fet errades, està clar; el meu estil és anar ràpid tot i fer errors i avui m’he quedat fora per això».



Tant ell com Carles Visa van exterioritzar que li falta confiança. El corredor va aplaudir que «per sort, hi ha un més per davant per solucionar els problemes d’esquena», ja que això li donarà temps també per «anar amb més confiança per poder moure’m més ràpid» a la pista. «No sé si és el meu subconscient, però avui no he anat fort», va sentenciar. El director tècnic justifica la no-classificació a «una barreja de condicionants». «D’una banda la baixa confiança amb què ha arribat a Montafon, amb lesions i faltats de ritme. De l’altra, que a nivell tècnic la corba cinc se’ns ha ennuegat». Visa, però, no va voler fer més gran la bola i es va limitar a dir: «És millor que això passi a la primera cursa que no pas iniciat el campionat, de manera que així puguem afrontar el període de gener amb més confiança i recuperats de totes les molèsties i d’aquest resultat».



Marín va marcar un temps de 59,11 a la primera ronda a poc més d’un segon del setzè –el qual marca el tall de la classificació– i en la segona, que comprenia dues baixades, va fer un millor temps de 58,75, el 21è millor registre amb dotze centèsimes menys que l’últim en classificar-se.

Verdú, fora a Panorama / En esquí alpí, la nit de dimecres a ahir es va disputar a Panorama el primer gegant de la NorAm Cup amb un Joan Verdú al capdavant de la delegació tricolor que arribava a la cita després de guanyar dos ors i saltar-se una porta en el mateix escenari. Ahir va tornar a quedar fora de competició en la primera mànega en un traçat «realment exigent» segons els tècnics de la FAE, ja que comptava amb una baixada que requeria prop de minut i mig en completar-se, i el millor tricolor va ser Àxel Esteve amb una 14a posició i uns marca de 2.49,67, a poc més de tres segons del vencedor, el canadenc Phil Brown. La nit d’ahir a avui, tocava el segon gegant NorAm.



A Hemsedal (Noruega), hi havia l’equip B masculí. Arià Missé va ser el millor de la delegació tricolor amb una 43a plaça i un crono de 2.30,57 molt llunyà repecte als 6,31 segons menys que va aconseguir el guanyador, el corredor local Alexander Sannes Thorsen. Albert Pérez va ser el 62è a 8,81 segons; Àlex Rius el 63è a 8,87; Joaquim Rodríguez el 69è a 9,63, Pol Suárez el 70è a 10,51; i Jan Sasplugas no va completar la primera mànega.