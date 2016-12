La neu estarà garantida a set dels onze trams a l’Andorra Winter Rally

La tercera edició de l’Andorra Winter Rally 2016`es disputarà demà en unes condicions òptimes, gràcies a les condicions climatològiques dels darrers dies.



La prova que organitza l’Automòbil Club d’Andorra comptarà amb alguns trams la neu i el gel en zones concretes –set dels onze trams, com a mínim– com principalment el Coll d’Ordino –ja tancat al trànsit per mantenir la qualitat de la base que té– i el circuit d’Andorra, on els cotxes realitzaran tres passades en la clàssica cursa de regularitat que exigeix seguretat en carretera tancada, dificultat en una bona part de nit, pilotatge sobre un terreny en la seva majoria de poca adherència, eficàcia per aconseguir sempre amb la mitjana marcada per la traçada, a més de gaudir en un entorn tan característic com és el de les muntanyes d’Andorra.



A la línia de graella hi haurà 44 vehicles participants entre els quals hi seran els principals especialistes andorrans, catalans i francesos de la regularitat amb clàssics en l’última pedra de toc abans del Ral.li Monte-Carlo Historique, la propera gran prova hivernal que se celebrarà en el sud d’Europa.



Els trams en els quals està dissenyat el recorregut són el Circuit d’Andorra (3,95 km, 3 passades), Canillo (versions de 8,70 km i 13,15 km, 1 passada a tots dos), Anyós (8,45 km, 2 passades), Beixalís (8,44 km, 2 passades) i Ordino (13,12 km, 2 passades). La conducció serà completament hivernal, sempre amb la màxima comoditat i seguretat possibles. El lliurament de premis se celebrarà una hora després de l’arribada al hall de l’Hotel Nòrdic, amb nombrosos premis per als millors classificats per categoria i el trofeu Finisher a tots els equips classificats.

HORARIS / El nucli del Winter Rally estarà situat a l’Hotel Nòrdic del Tarter, on les verificacions i marcatge de les rodes s’efectuaran al matí. La sortida es donarà a les tres de la tarda, entre les 19.25h. i les 20.25 es tornarà per al reagrupament de meitat de ral·li i a la mitjanit arribarà el primer vehicle per accedir al parc tancat final. El compacte itinerari d’aquesta tercera edició la conformen 93,72 km de regularitat distribuïts en 11 trams i altres 199,57 km d’enllaç. És obligatori la utilització de pneumàtics d’hivern i autoritzat el muntatge de claus, sempre respectant la normativa.