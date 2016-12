Emili Pérez perd unes eleccions a la Federació de Ciclisme que no volia guanyar

La Federació de Ciclisme (FAC) va protagonitzar ahir una de les eleccions més surrealistes de la història de l’esport andorrà. Els candidats eren Emili Pérez, representant de l’Sprint Club, i Gerard Riart, en nom de l’altre entitat, l’Agrupació Ciclista d’Andorra. Pérez, però, que finalment va perdre com ell mateix esperava, no volia guanyar i per tant Riart va ser reelegit com a president.



El representant de l’Sprint va deixar clar que en cap moment volia el tro –»tenim un projecte al club al qual vull dedicar tots els esforços», va indicar– , però que es va presentar a les eleccions «per tenir una cadira a la junta directiva», cosa que segons explica el seu rival ja tenia garantida. «Nosaltres ja els vam dir que encara que no presentessin ningú a les eleccions tindrien forat a la junta. Volem treballar conjuntament. De fet, els estatuts diuen que només tenen dret a dues cadires, però hem convidat als cinc representants a totes les juntes. Volem que estiguin per nosaltres, pel bé del ciclisme».



Riart té clar que gairebé no farà cap canvi en la línia a seguir que s’està aplicant des de fa quatre anys, quan va entrar a la presidència de la FAC. «Hem de continuar amb el projecte a les escoles, impuslar el ciclisme de la base mantenint el Campionat d’Andorra infantil», projecte que espera que tingui els seus fruits d’aquí a dos o tres anys.



Els seus esforços se centraran tant en BTT com en carretera: «El 2017 l’enfocarem en quatre eixos: Els campionats d’Europa de ruta, la Copa del Món de Vallnord, el trial mundial de la joventut i els Jocs dels Petits Estats, al qual volem portar un corredor jove i una fèmina per motivar-los, tot i que el COA només vol aspirants a medalla».