Notícia Jover reitera que no ha incomplert la Llei El ministre critica SDP per demanar proves sobre la seva innocència El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover Autor/a: ANA

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va respondre ahir a les crítiques rebudes des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), que li reclama que aporti proves per demostrar que no ha vulnerat la llei que regula les incompatibilitats dels càrrecs públics. El responsable de la cartera d’Educació va manifestar en declaracions a l’ANA que «no hem de caure en la pornografia de demostrar cada dos per tres la legalitat de les nostres accions».



El ministre va assegurar novament que «no he fet cap incompatibilitat amb la Llei de Govern».I va carregar durament contra els progressistes sobre els quals va considerar que «més enllà de sobrepassar els límits polítics tampoc mostra massa la seva qualitat com a persones».



El nou cas de possible incompatibilitat entre un lloc de feina en el sector privat i un càrrec públic sorgeix després que s’hagi fet públic que Jover figura com a administrador únic de l’empresa Representacions Jover SLU dedicada, segons s’especifica en l’objecte social del Registre de Societats, a la «importació, explotació, representació, distribució i comercialització, al major i al detall, de productes alimentaris». El ministre ja va negar haver incomplert la Llei dilluns passat durant la celebració del primer aniversari de les darreres eleccions comunals per part de Demòcrates d’Andorra.