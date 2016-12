Notícia La majoria rebutja una oferta per comprar les accions de Saetde El comú aprova un pressupost de 28,7 milions amb el passeig de Mojácar com a principal inversió Els conseller de Liberals + Independents, Maribel Lafoz i Jordi Troguet. Autor/a: ANA / M:F:

La majoria del Comú d’Encamp ha rebut una oferta d’uns inversors privats per comprar les seves accions de Saetde, la qual cosa ha estat rebutjada, ja que consideren que primer cal tancar la negociació sobre l’acord d’intencions amb Saetde per posteriorment entrar a valorar si s’accepta o no aquesta oferta. Des de Liberals + Independents creuen que s’hauria de valorar ja que això potser podria «desencallar la situació», mentre que des del Partit Socialdemòcrata + Independents donen suport a la decisió de la majoria tot i que manifesten que esperen que s’arribi a un bon acord malgrat que ara el projecte amb Saetde està bloquejat.

La consellera liberal Maribel Lafoz va posar sobre la taula la qüestió ja que va explicar que els havien arribat rumors sobre aquesta oferta i també sobre possibles dificultats de Pas-Grau Internacional. Sobre la darrera qüestió el cònsol major va manifestar que ho desconeixia però que les auditories de comptes de l’any passat són favorables i, per tant, això no s’adiria amb les suposades dificultats i, pel que fa a la primera pregunta va respondre que efectivament havien rebut la visita d’uns inversors estrangers interessats a adquirir les accions que estan en mans del comú. Va continuar manifestant que aquesta oferta es va rebutjar tenint en compte que ara com ara hi ha sobre la taula l’acord d’intencions amb i això suposaria «obrir dos melons quan ja tens problemes amb un». Va manifestar, a més, que el preu que es paguin per aquestes accions anirà lligat a aquest acord, ja que per exemple l’extensió de la concessió pot ser més gran i, per tant, això s’ha de tenir en compte. A més, va remarcat que ells no portaven al programa aquesta venda d’accions i, per aquest motiu creuen que en cas que es considerés aquesta oferta s’hauria d’informar el poble «que haurà de decidir» per la qual cosa caldria fer «reunions de poble» o fins i tot «fer una consulta popular». Quant a l’acord d’intencions, va dir que encara s’està a l’espera del document que Saetde està fent sobre si Concòrdia forma part de la concessió, una qüestió que la societat defensa.

Lafoz va lamentar que tenint «uns inversors que podrien haver desencallat el problema» això no s’hagi valorat la qual cosa fa que estigui «decebuda». En aquest sentit, creu que a partir d’aquesta oferta es podria haver treballat per solventar una qüestió que creu que està «enquistada». També va lamentar que encara no hi hagi cap novetat sobre l’acord d’intencions.

Des del PS Pere Marsenyach va manifestat que donen suport a la majoria en el rebuig d’aquesta oferta ja que creuen que primer cal tancar l’acord d’intencions. També va lamentar que el procés estigui ara bloquejant i les inversions que estaven previstes al Pas de la Casa no s’estiguin fent.



guarderia del Pas / D’altra banda, el comú va aprovar un pressupost de 28,7 milions equilibrat entre ingressos i despeses i que preveu una inversió de 5,2 milions. Les principals inversions seran al passeig de Mojácar, la guarderia del Pas de la Casa, l’arranjament del carrer de Sant Jordi del Pas de la Casa i el manteniment dels centres esportius. L’oposició va criticar que es tracta d’uns pressupostos que només preveu qüestions de manteniment per solventar la manca d’inversió dels darrers anys. També es van aprovar els nous preus públics i les taxes i impostos, una qüestió que va ser especialment criticada pel fet que s’incrementi el cost de l’Àrea Jovent, que passa de 235 euros el curs a 35 euros al mes, la qual cosa des de l’oposició es considera excessiva. El Comú també va aprovat el nou organigrama, que preveu la consolidació de 31 places d’eventuals de les 50 que ara hi ha en aquestes condicions.