Notícia Escaldes destinarà 5,2 milions d’euros a inversions De cara a l’any vinent el pressupost inclou una partida de més de 300.000 euros per tal d’engegar el projecte de l’aparcament de la part alta, que costarà 10 milions

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar en la sessió de consell d’ahir el pressupost de cara a l’exercici del 2017, que s’elevarà fins als 27,5 milions d’euros, un augment del 13% respecte al pressupost del 2016, és a dir, 3,2 milions d’euros més que aquest any. La consellera de Finances i Compres, Núria Gómez, va explicar que «aquest augment s’explica per la millora del context econòmic general i la bona gestió que s’ha realitzat durant els darrers cinc anys».

Un dels elements destacats del pressupost és la inversió de 5,2 milions d’euros prevista per l’any vinent, una xifra que segons Gómez suposa «un gran pas endavant», ja que segons va assegurar, «en els darrers quatre anys vam tenir la capacitat d’invertir 7,5 milions d’euros i només aquest any la dotació total és de 5,2 milions». La consellera va indicar que «hi ha projectes fortíssims com l’aparcament de la part alta d’Escaldes, que per a nosaltres és una prioritat». Precisament, de cara a l’any vinent el pressupost inclou una partida de més de 300.000 euros, per tal d’engegar el projecte que s’elevarà fins als 10 milions d’euros aproximadament, ja que els comptes van acompanyats d’una proposta de plurianuals de 9,54 milions entre el 2018 i 2021.

Una altra de les inversions que s’han iniciat aquest any i estan contemplades en el pressupost són les obres d’embelliment de l’avinguda del Fener, així com les obres de la separativa d’aigües, que comptaran amb una inversió de dos milions d’euros. Per un altre costat, les obres de remodelació de les piscines comunals també seran una de les inversions «importants» de l’equip comunal, ja que es preveu que s’incorporin tres vestuaris nous –un per a nens, un per a nenes i un mixt– a l’equipament comunal, el que suposarà una inversió de 500.000 euros. El conseller de Ld’A, Marc Magallón, es va mostrat contrari a aquesta proposta, ja que «considero que es farà un rentat de cara i no una remodelació integral perquè només amb aquesta inversió no es pot fer res més».

Per l’any vinent, el pressupost també inclou una partida d’1,3 milions d’euros per tal de permetre al comú participar en l’ampliació de capital de Capesa, una dotació que serviria per finançar les infraestructures de l’empresa i la distribució de l’aigua potable. La consellera del PS, Cèlia Vendrell, va manifestar que «aquesta ja era una partida plantejada en el pressupost d’aquest any, no és pas nova i és necessari que Capesa celebri la seva assemblea, per saber si el comú haurà de participar en aquesta ampliació de capital».

D’altra banda, el comú també destinarà una dotació de més de 500.000 euros a la promoció esportiva, econòmica, cultural i turística de la parròquia i també inclourà una partida destinada a la Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany amb 108.500 euros. Aquest any es preveu que el nivell d’endeutament sigui del 107% del sostre permès, el que implica una reducció d’un terç del deute en els darrers cinc anys. La consellera de Finances va assenyalar que «el mandat anterior no va ser fàcil però no podem parlar de retallades, hem de parlar de contenció, per això, crec que és l’inici de poder plantejar-se més coses». Gómez també va recalcar que el nivell de l’endeutament s’elevarà fins al 131%, fruit del futur aparcament a la part alta que aglutinarà un gran volum d’inversió.



Antic hotel Casino/ El comú també va anunciar que hi ha la intenció d’adquirir la parcel·la de l’antic hotel Casino, més conegut com el terreny de davant de l’església. El cònsol menor va explicar que «entenem que és una parcel·la que es troba en un lloc immillorable, però cal fer una reunió de poble per explicar-ho a la gent i conèixer les diverses opinions». La reunió de poble que es realitzarà al març de l’any vinent serà el pas previ a l’inici de les negociacions entre els propietaris del terreny i l’equip comunal, unes converses que ja van iniciar-se fa un parell d’anys, però que tal com va esclarir Calvet, «es van buscar diverses fórmules per trobar una solució però ara entenem que la millor solució és adquirir la parcel·la», informa l’ANA. Tot i això, Calvet no va entrar en detall sobre les xifres de l’acord ni com d’avançades estan les negociacions.



Polèmica amb l’impost de la propietat

Un dels punts que ha despertat més polseguera en la sessió d’ahir dijous va ser l’aprovació que es va fer al febrer del 2016 de l’augment del gravamen sobre l’impost de la propietat i rendiments arrendataris. Aquest increment ha provocat que alguns arrendataris hagin vist multiplicar l’import significativament, atès que abans es pagaven 36 cèntims per metre quadrat i ara, els arrendataris han pagat 62 cèntims per metre quadrat, en el cas de disposar d’immobles superiors als 100 metres quadrats perquè aquells que disposen d’un immoble inferior als 100 metres quadrats pagaran 52 cèntims.

La consellera del PS va manifestat que «penso que aquesta mesura afecta a la classe mitjana de la parròquia i crec que els metres quadrats s’haurien d’elevar a 160, així mateix s’hauria de reduir l’import de l’impost a 36 cèntims». Per la seva banda, Gómez va recalcar que «només hem equiparat els preus a la resta de parròquies».