Notícia Inversió d’1,2 milions en camins rurals i accessos a estacions Rull destaca la importància de garantir un bon manteniment Signatura del conveni amb els consells comarcals del Pirineu. Autor/a: TERRITORI

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha la Val d’Aran i el Pallars Jussà, on ha presentat un Pla de millora dels camins rurals i dels accessos a les estacions d’esquí de les comarques de muntanya valorat en 1.250.000 euros. Aquest import subvencionarà les actuacions de conservació i neteja d’aquestes vies que faran durant la temporada d’hivern nou consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.

En aquest sentit, Rull ha destacat que «els camins i accessos a nuclis són bàsics per garantir l’estat del benestar, que a nivell de territori vol dir garantir l’accés de la gent a les seves llars». Per això, ha insistit que «si els ajuntaments no tenen prou recursos, la Generalitat ha de fer tot el possible per garantir aquest element bàsic».

La Llei d’alta muntanya defineix l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran com a comarques de muntanya. Les xarxes viàries d’aquestes zones es veuen afectades sovint per nevades i glaçades, que incrementen el seu deteriorament i, a vegades, obstaculitzen la circulació.

Els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran gestionen un total de 2.635 quilòmetres de xarxa estructurant de camins rurals, que són aquells que no es poden arribar a considerar carreteres però tenen un paper important en les comunicacions de la comarca. Alguns també gestionen les vies d’accés de titularitat municipal a les estacions d’esquí.