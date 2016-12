Notícia Acord per facilitar l’ocupació laboral dels transfronterers Fenoll comunica que actualment hi ha 900 ofertes per cobrir La reunió entre Andorra, Catalunya i la Seu, ahir Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

El governs d’Andorra i Catalunya, l’Ajuntament de La Seu d’Urgell van acordar ahir treballar conjuntament amb l’objectiu de facilitar l’ocupació de llocs de treball transfronterers.

L’acord es va fer públic després de la reunió celebrada a l’ajuntament, en què hi va participar el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta; la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació d’Andorra, Ester Fenoll; i l’alcalde de la Seu, Albert Batalla.

«Constatem que les necessitats del mercat de treball, de les empreses andorranes i dels treballadors de la Seu d’Urgell, Alt Urgell i àrees d’influència superen les fronteres administratives i, per tant, hem acordat coordinar-nos per trobar solucions», va informar Ginesta.

De fet, el secretari general va afegir: «Faig una crida a totes les persones interessades perquè el Govern d’Andorra ens ha comunicat que, en l’actualitat, hi ha 900 ofertes de llocs de treball que estan sense cobrir. És una oportunitat que cal aprofitar».

Els representants dels governs català, andorrà i de La Seu d’Urgell van decidir continuar els treballs conjunts després del període nadalenc «per establir mesures de cooperació entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Agència d’Ocupació d’Andorra», va afirmar Ginesta.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies va avançar que, entre les accions que s’estudiaran portar a terme, s’inclouen donar cobertura a la intermediació a les oficines de treball per a les persones que volen treballar a Andorra, així com buscar un instrument perquè les ofertes de treball de les empreses andorranes passin pels circuits del SOC i el portal Feina Activa.

Finalment, Ginesta va subratllar que «les polítiques actives d’ocupació s’han d’ajustar a les necessitats de les persones de La Seu d’Urgell i la comarca així com de les empreses andorranes, de tal manera que ens coordinarem per fer formació segons les demandes de les persones i empreses de totes dues bandes de la frontera».