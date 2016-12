Notícia Intervinguts més de 195.000 euros en tres controls Un veí de Barcelona portava 10 euros més del límit no declarable Els diners comissats. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil ha comunicat el decomís de més de 195.000 euros en tres controls diferents a la duana de la Farga de Moles. Els infractors, provinents d’Andorra, circulaven pel carril verd del recinte, reservat als vehicles sense res a declarar.

Les actuacions es van dur a terme entre les 12 i 2/4 de 3 del migdia d’aquest dijous per part d’efectius de la Secció Fiscal. La primera actuació va ser cap en un control a un turisme Citroën DS, de matrícula espanyola i ocupat per dos homes de 53 anys i 73 anys, veïns de Madrid. Es va trobar en sobres, a l’interior de la bossa, les quantitats de 18.530 i de 16.000 euros. A més a més, els agents van poder comprovar que el dia abans, dimecres, un d’ells ja havia passat la frontera amb 9.380 euros, quantitat per sota del límit legal que es pot passar sense declarar.

La segona actuació va tenir lloc passat un quart de 3, en una inspecció a un vehicle Porsche, ocupat per dos homes de 80 i 51 anys, veïns de Múrcia. Es va trobar amagat en un sobre, a l’interior de la jaqueta d’un dels ocupants, la quantitat de 60.610 euros; i en una altra jaqueta i en dues maletes (una de mà i una altra d’uns prismàtics) diferents feixos de bitllets, que sumaven la quantitat de 90.000 euros. En total, 150.610 euros.

A la mateixa hora, en un control a un vehicle Mercedes, també de matrícula espanyola i conduït per un veí de Barcelona de 56 anys, es va descobrir 10.010 euros, just per damunt del límit no declarable. Tots els infractors van continuar el viatge amb 1.000 € cadascun en concepte de mínim de supervivència. La resta queda a disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. S’ha aixecat actes per infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals.