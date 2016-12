Protecció Civil ha realitzat més de 800 formacions

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències va fer públiques ahir les dades de l’actual exercici. Durant el 2016, ha desplegat fins a 58 dispositius preventius de seguretat, tant per a actes públics com privats, com la Copa del Món d’esquí o el Tour de França. Aquestes dades les van donar ahir, en una reunió mantinguda entre els representants del departament i responsables de diferents estaments i entitats que col·laboren amb Protecció Civil.



Van ser presents a la trobada representants dels comuns, Servei de Policia, Departament de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Cos dels Banders, Departament de Medi Ambient, Secretaria d’Estat d’Esports, Andorra Turisme, Serveis de Circulació comunals, Creu Roja, Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres, Assistència Mèdica i Voluntariat. La reunió també va comptar amb l’assistència de la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega, futura ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració.



L’acte s’emmarcava en les accions informatives i formatives de prevenció estipulades en el decret de creació del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències. En aquest sentit, al llarg d’aquest any s’han realitzat 869 formacions a joves escolars del Principat d’entre 15 i 16 anys, voluntaris de diferents organitzacions, associacions de gent gran i els acompanyants d’esquí escolar.



En referència a les tasques de coordinació d’emergències d’aquest any Protecció Civil n’ha realitzat 28: 17 relacionades amb els riscos naturals, 8 amb vessaments de gasoli i 3 amb conceptes diversos, segons informa l’ANA.