Aquest dissabte arriba la final de la First Lego League

Tot és a punt per a la final de la Micro First Lego League 2016, la competició de robòtica que se celebrarà avui dissabte al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i que aplega set equips de cinc centres educatius. En la competició, organitzada per Andorra Telecom, els equips han hagut de programar un robot que haurà de realitzar una sèrie de proves en una taula de competició i, a més, han de treballar seguint els valors de la FLL, que han interioritzat i utilitzat en el desenvolupament del projecte i del robot.



Entre aquests valors hi ha el treball en equip, el fair play, l’intercanvi d’experiències o la cooperació. El repte llençat en aquesta edició pels organitzadors, First i Lego Education, porta per títol Animal Allies i proposa reptes relacionats amb el món animal. Els set equips participants –Aniends, Safamanda, Androbot, Andimals, Animaltrònics, Flamingods i Ordino 1– demostraran els coneixements adquirits en aquestes disciplines.



En aquesta edició dues noves escoles, els col·legis Janer i Sagrada Família, s’han afegit a la competició, que compta des de la primera edició amb la participació d’equips de les escoles de Segona Ensenyança de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, Encamp i Ordino.



El patrocini d’Andorra Telecom a la Micro First Lego League s’emmarca en el suport de l’operadora de telecomunicacions als projectes pedagògics relacionats amb la formació en tecnologia i innovació, segons informa l’ANA.