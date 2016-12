La CASS ingressa 97,5 milions de la branca de jubilació

Durant els nou primer mesos d’aquest any, la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) ha ingressat 97,5 milions d’euros en concepte de cotitzacions de la branca de jubilació. Segons va detallar ahir la parapública, 94,9 milions provenen dels assalariats i treballadors per compte propi i 2,6 de prestacions econòmiques.



A més, el Govern ha realitzat enguany una transferència de 3,9 milions d’euros per finançar les pensions no contributives. Amb tot, la CASS va especificar que en relació als nou primers mesos de l’any passat, els ingressos per cotitzacions d’aquesta branca han augmentat un 12%.

Augmenten els pensionistes / Segons va detallar la CASS en la liquidació de comptes del tercer trimestre d’enguany, el nombre de pensionistes de la branca jubilació ha augmentat un 3,5% en relació al 2015. En total, al setembre d’aquest any s’han registrat 11.741 pensionistes: 10.075 pensionistes de jubilació, sis capitals de jubilació i 2.978 pensionistes de viduïtat, dels quals 93 han estat temporals. A més, la taxa de dependència al mes de setembre ha estat de 3,53 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; «lleugerament inferior que el setembre del 2015», segons va matisar la CASS.



Pel que fa als pensionistes de la branca general, han disminuït un 0,6% establint-se al setembre en 2.532 (2.178 d’invalidesa, 353 d’orfenesa i una de reversió d’ascendents).

Despeses / En relació a les despeses de prestacions de la branca jubilació, han augmentat un 5,9%. En total, s’han comptabilitzat 60,6 milions d’euros en despeses contributives (56,7) i no contributives (3,9).

Ingressos de la branca general / D’altra banda, la parapública va remarcar que els ingressos per cotitzacions de la branca general s’han incrementat en un 9,4% en relació als nou primer mesos de l’any passat. En total, s’han ingressat 79,8 milions d’euros. D’aquests, 74,4 provenen dels assalariats i els treballadors per compte propi i 5,6 de prestacions econòmiques.



En relació a les depeses d’aquesta branca, han augmentat un 4,3% en relació al mateix període del 2015. En concret, s’han comptabilitzat 102,8 milions d’euros en prestacions sanitàries (64,4) i prestacions econòmiques (38,4).

Assalariats / La CASS també va especificar que el nombre d’assalariats es recupera en relació als nou primer mesos de l’any passat, ja que s’ha denotat un augment del 2%. I és que durant al setembre d’enguay consten 37.011 persones registrades com a assalariades.

Tanmateix, augmenta el nombre de cotitzants per compte propi en un 5,6% en relació al passat any. Doncs al setembre s’en van registrar 5.793.