Que la força t’acompanyi

Una sala plena de gom a gom, gent disfressada dels personatges principals i una gran expectació van ser els ingredients que es van combinar dijous al vespre a la sala 1 dels Cinemes illa Carlemany per a l’estre de Rogue One. El primer spin off d’una de les nissagues més llegendàries de la història del cinema de ciència ficció va arribar a Andorra enmig del gran show previ que es va organitzar a Vivand un parell d’hores abans de la projecció.



Després del show amb photocall i membres de l’Associació de frikis d’Andorra ambientant la vetllada –que finalment va començar a les 20 hores i no pas a les 19 com estava previst, ja que els seus membres van arribar progressivament per qüestions laborals–, els assistents a l’estrena van començar a omplir la sala mitja hora abans de la projecció –ja que les entrades no estaven numerades, com passa habitualment amb la resta de sessions. Abans d’iniciar la pel·lícula, el conjunt del públic va ser fotografiat per la premsa amb les màscares dels robots de l’Imperi, que havien estat repartides a cada seient amb posterioritat.



Enorme participació / Les entrades, que van ser repartides per Andorra Telecom mitjançant un concurs a través de les xarxes socials, van acabar de ser repartides hores abans de l’estrena, segons va declarar el membre de la companyia i organitzador Josep Santuré. «L’esdeveniment ha tingut molta acceptació, sobretot al Facebook, on ha participat una enorme quantiat de persones», va afirmar a EL PERIÒDIC Santuré minuts abans de l’inici. D’altra banda, també va destacar que «per a tots aquells que volien fer-se una fotografia divertida al photocall i no duien disfressa se’ls han proporcionat màscares de personatges de la nissaga», així com també es va mostrar orgullós de la «gran afluència de públic durant tota la tarda malgrat el fred, incloent diverses famílies i grups d’amics que han vingut a participar de la festa».

Tornada als clàssics

La pel·lícula Rogue One constitueix la segona producció de Disney des que es va comprar Lucasfilms. Una pel·lícula trepidant, fosca, intensa i emocionant que porta els espectadors a través del viatge que els protagonistes realitzen per aconseguir els plànols de la primera Estrella de la Mort creada per l’Imperi. Uns magnífics efectes especials es combinen amb el més pur esperit de l’univers creat per George Lucas a finals dels anys 70.



Malgrat tenir puntuacions notablement altes en la majoria de pàgines de crítica cinematogràfica, les opinions dels més puristes han dilapidat el que consideren «una pel·lícula que no capta l’essència de la nissaga». Ja se sap, per a gustos, colors.