La Policia deté als lladres que van assaltar la casa dels Espot

Els lladres que van assaltar fins a deu xalets en els darrers dies arreu del Principat van ser detinguts durant el dia d’ahir, segons van informar fonts policials al voltant de les tres de la tarda. Finalment només es van produir dues detencions al llarg del dia, malgrat que les primeres investigacions apuntaven a una banda formada per tres persones.



Els fets van començar a relacionar-se dies enrere, després de que les forces d’ordre relacionessin el modus operandi de diverses incursions a xalets d’arreu del territori (principalment de la Massana) i acabessin per concloure que es tractava d’una banda organitzada que es dedicava al robatori. Divendres de la setmana passada, després d’una incursió en una casa de la Massana (quan es van començar a relacionar els casos), la Policia va decidir intensificar la vigilància per intentar doncar caça als delinqüents.

Vigilància continuada / Els furts, que es produïen quan els propietaris de les llars no hi eren, denotaven un intens treball d’organització i vigilància, pel que la Policia va decidir canviar la seva estratègia d’investigació. No va ser fins ahir al vespre, quan van entrar a una vivenda de l’exministre Xavier Espot, que la Policia va decidir augmentar notablement els seus efectius per donar caça als membres del que ja es considerava una banda organitzada. A partir d’aquí, els efectius policials van establir-se a els Vilars i zones properes per intentar capturar els sospitosos, àrees en les que se sospitava que es podria trobar el vehicle en el que van fugir els delinqüents. A més, la Policia també va centrar els seus esforços en les principals zones de xalets del territori, llocs que, a priori, estarien inclosos dins dels objectius de la banda.



Després de l’anàlisi dels diversos robatoris, les forces d’ordre van concloure també que els lladres (que tindrien, pressumptament, un origen romanès) només es dedicaven al robatori de diners en efectius i objectes de valor petits.

Detingut a la muntanya / Pel que es va poder saber en les hores posteriors a les detencions, un dels sospitosos va ser detingut en un dels controls policials instal·lats entre Anyós i Ordino, mentre que l’altre sospitós hauria estat detinguts en terreny muntanyós, sense haver-ne especificat la zona en concret. Un tot terreny de color gris estacionat a prop d’una benzinera d’Ordino, va ser registrat per la policia durant força estona al voltant del migdia per acabar concloent que es podria tractar del cotxe utilitzat per realitzar els robatoris. «Hem vist com la policia registrava i finalment s’emportava un cotxe», va afirmar el cuiner d’un restaurant proper a la zona. L’helicòpter de la policia, d’altra banda, va sobrevolar a molt poca altura zones properes a Sispony i Escàs durant tot el matí, lloc on la policia sospitava que es podria trobar el tercer assaltant –que finalment no existia.