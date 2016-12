Retencions quilomètriques a la Massana

Després que ahir la Policia instal·lés controls policials des de la rotonda d’Anyós fins a l’entrada d’Ordino, les cues des del matí fins a primera hora de la tarda van ser força llargues. Unes retencions que van arribar a allargar-se diversos quilòmetres i que van estar causades principalment per l’intens desplegament realitzat a la rotonda d’Anyós.



Autobusos, cotxes particulars, camions... tot tipus de vehicles, sense importar-ne la procedència, van ser detingudament revisats per la Policia amb l’objectiu de detenir tots els lladres. No va ser fins a les 15 hores, quan la Policia va confirmar que ja no es buscava el tercer sospitós, que el trànsit va tornar a fluir a la parròquia massanenca. D’altra banda, nombrosos cotxes de la policia secreta van recórrer la carretera entre Anyós i Ordino al llarg del matí, causant encara més problemes per als vehicles que circulaven en direcció a Andorra la Vella. El centre de la Massana, una de les zones on es van produir més robatoris –a banda dels ocorreguts a l’Aldosa, Escàs i Anyós, entre altres municipis–, va ser una de les més afectades per les retencions, uns fets que van desconcertar gran part de la ciutadania, que no estava al corrent de la situació i, en algunes ocasions, van patir retards per tornar de la feina.



«No sabem el que passa però hem vist com s’emportaven un cotxe i desmantellaven el control», va afirmar un veí de la rotonda de l’Aldosa cap a les dues del migdia, minuts després de que la Policia s’emportés el sospitós tot terreny. Així doncs, després d’intensificar els efectius durant la nit de dijous, l’operació de cerca dels sospitosos es va tancar en poques hores gràcies al fort desplegament i a l’efectivitat dels dispositius dedicats.