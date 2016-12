El Príncep Felipe, un fortí

Prova realment complicada, la que li espera demà al BC MoraBanc Andorra en la jornada 13 de la Lliga Endesa. El conjunt que dirigeix Joan Peñarroya i els seus problemes per guanyar a domicili viatgen a una pista que s’ha convertit en un fortí. El Tecnyconta Saragossa acumula tres victòries seguides al Príncep Felipe. Dada gens encoratjadora per al conjunt tricolor, que de cinc desplaçaments que ha tingut només ha estat capaç de guanyar a Manresa.



La bona notícia és que aquest partit (12.30 hores) arriba després de la sonada victòria del diumenge de la setmana passada contra el Barça al Poliesportiu, tot i que Peñarroya va deixar clar que malgrat que allò va generar il·lusió a l’afició i molts comentaris, «al vestidor sabem que és una victòria més, igual que les sis anteriors». En la mateixa línia es va posicionar un David Navarro que assegura que aquesta setmana ha estat igual que les demès, «amb la diferència de que la gent, al carrer, ens ha felicitat més del compte». Per a l’escorta d’Esparreguera guanyar al Barça ha servit per «creure de què som capaços» i que ara només cal demostrar-ho fora de casa. «Si aconseguim ser el mateix equip que al Poliesportiu donarem un salt important i podrem lluitar per coses més grans». Com jugar la Copa del Rei? En sentir aquesta paraula, Navarro es va quedar pensatiu i va resoldre la situació amb un «sabem que depenem de nosaltres... No sé què dir-te».



El que està clar és que toca jugar a Saragossa contra un equip, sota el parer de l’entrenador, temible, malgrat que porti un bagatge invers al del MoraBanc: 4 victòries, 7 derrotes. «És un equip que està fent molt coses bones. Han guanyat els últims tres partits a casa, vénen de perdre a la pròrroga a la pista del Baskònia i té una plantilla de primer nivell, amb jugadors internacionals que són referents a l’ACB. Van de tapats, però tenen un senyor equip i a sobre, juguen i competeixen bé. Serà una gran prova per a nosaltres i si volem guanyar haurem de fer les coses tan bé com a l’últim partit contra el Barça». O per a Navarro, «mostrar el nivell de l’últim quart a la pista de l’Estudiantes», on els tricolors van remuntar 21 punts de diferència i que va acabar perdent tot i disposar de l’última possessió que podia forçar la pròrroga o fins i tot guanyar».



Si el bon moment en què arriben els aragonesos s’ajunta amb els problemes del MoraBanc a domicili, la cosa no pinta bé. No ho nega Peñarroya: «És que guanyar fora és molt complicat. No només per a nosaltres, sinó per a tothom». Posant el dit al forat, el tècnic considera que per revertir la situació «cal donar un plus, començar els partits més endollats...», però insisteix en què de les paraules als fets va un món, perquè «el rival també juga». I per a Navarro, jugar davant el teu públic «ajuda quan hi ha moments d’emocions». En tot cas, el tècnic insisteix en què cal més equilibri entre la imatge al Poliesportiu i la de fora: «No podem pensar que som l’equip que no perd a casa, ni tampoc el que quan juga a domicili ho fa malament».

Nacho Martín, única baixa / Nacho Martín serà l’únic jugador del primer equip que continua de baixa per lesió, per tercera setmana consecutiva. Això farà que Peñarroya tiri de l’aler Thanasis Antetokounmpo per no deixar coixa la posició de quatre: «Ja l’hem utilitzat força en aquesta posició, però ell té poder físic i mentalitat per assumir aquesta doble funció i per a Saragossa haurem de fer el mateix».