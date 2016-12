Jornada propícia per a l'FC Andorra, el CE Sant Julià i difícils desplaçaments d'Andorra HC i VPC

L’FC Andorra afronta aquesta tarda 16.00 hores, Camps d’Entrenament de la FAF) un partit propici per sumar els tres punts i retrobar les sensacions que s’havien diluït en els darrers partits.



L’equip que dirigeix Emili Vicente suma quatre punts dels darrers setze i té l’oportunitat de tornar a aixecar el vol davant un equip que es troba en posicions de descens i que a domicili s’ha oblidat de guanyar, ja que després del triomf en el primer desplaçament del campionat domèstic al Masnou, on va vèncer 0-2, ha perdut els altres sis partits com a visitant. La setmana passada, de fet, va posar fi a una ratxa de deu partits sense guanyar.



De la seva banda, els tricolors han perdut el lideratge amb la petita davallada del darrer mes, no obstant tenen tres punts i un partit menys que el líder Horta, per tant té el colideratge a tir.



Amb Oriol Roch i Aarón Sánchez lesionats de llarga durada, el tècnic tricolor tampoc podrà comptar amb un pilar com és Cristian Martínez, que ha de complir cicle de targetes grogues, però recupera dos pesos pesants com són Emili i Marc Pujol.

La Lliga Grup Becier afrontarà demà l’última jornada del 2016 amb el lideratge en joc. El Tic Tapa Sant Julià (26 punts) defensa el primer lloc a Encamp (12.00 hores) alhora que el segon, la UE (24 punts), es medeix amb l’Assegurances Generals Ordino al Centre d’Entrenament de la FAF-1. Dues hores més tard, el plat fort de la jornada amb el Lusitans (21 punts) i el Don Denis (23) i a per acabar, The New 1978-Jenlai.

L’Andorra HC visita un Roda en ratxa positiva

L’Andorra HC visita avui (18.00 hores) la difícil pista d’un Roda que està invicte a casa, on de set partits n’ha guanyat sis i ha empatat un. Els locals –coses del calendari– han jugat davant el seu públic les tres darreres jornades sense cedir cap punt i els de Roger Corral, tot i portar tres jornades sense perdre –un victòria i dos empats– buscarà posar fre a la ratza de tres desplaçaments sense guanyar.

CE Sant Julià no pot fallar davant el Reus

No està per tirar coets el CE Sant Julià, que suma els mateixos punts –deu– que el penúltim i sobretot a casa, on ha guanyat tres partits, no es pot permetre badar. Sembla una jornada propícia la d’avui, ja que l’equip de Jorge Dias rep a casa (17.00 hores) el Reus MM Bratar, un equip també en hores baixes que només ha tret un punt en els cinc desplaçaments que ha tingut. Tres punts en joc per sortir de la part baixa.

Complicada visita del VPC a Villeneuve

El VPC afrontarà demà (15.00 hores) una complicada visita al camp del Villeneuve. El rival ocupa el segon lloc de la taula i la seva trajectòria fins ara el fa temible: invicte a casa, on ha guanyat els quatre partits, a més d’acumular quatre victòries consecutives. Els de Kirikaixvili i Xepi Garcia també arriben en un moment dolç, ja que van perdre la setmana passada després de cinc triomfs seguits. El partit, doncs, promet.





El CV Encamp no hauria de tenir problemes per saldar amb triomf el compromís d’aquesta jornada, a la qual rep al Lycée avui a les set de la tarda el cuer Vòlei 6 Manresa, per almenys mantenir la persecució a l’Arenys, el líder amb tres punts més. Dues hores abans, al mateix escenari, l’equip femení CV Valls buscarà un triomf per sortir de la penúltima posició davant un equip de mitja taula com és l’Hospitalet.