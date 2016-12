Notícia Ordeig, primer secretari del PSC a Lleida, Pirineu i Aran L’urgellenc pren el lloc d’Àngel Ros al capdavant de la federació Ordeig i Iceta després del Congrès Autor/a: Ràdioseu

El IXè Congrés del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran ha ratificat aquest aquest cap de setmana Òscar Ordeig com a nou Primer Secretari i ha aprovat també la nova Comissió Executiva de Federació. El regidor i diputat urgellenc ha estat proclamat en el càrrec després que s’havia presentat una sola candidatura de consens per a la nova etapa. Pren el relleu de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que ja havia anunciat la intenció de no repetir mandat.



Ordeig ha destacat que l’executiva «es renova en més de la meitat dels seus membres, també amb persones d’experiència, plural, diversa i representativa del territori» i ha especificat que «hi ha set noves incorporacions de les Joventuts Socialistes entre les 21 dones i 25 homes, més els membres nats, amb un projecte clar de sumar renovació i experiència, organitzada en 4 responsabilitats diferents: Comissió Permanent, responsables de Secretaries, Coordinadors Comarcals i vocals».



El nou dirigent socialista a la demarcació de Lleida s’ha proposat iniciar «una nova etapa en uns moments de grans canvis, nous reptes i nous escenaris» amb l’objectiu de «ser l’alternativa progressista de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran, el pal de paller de les esquerres i del progressisme».



Finalment, el polític urgellenc ha defensat novament la «la reforma federal», que ha definit com «un projecte clar de cooperació entre pobles», i, en referència al deteriorament de la relació d’Espanya amb Catalunya, hi ha afegit que «les solucions no dialogades ni pactes no porten enlloc”, segons informa RàdioSeu.