Quatre xefs Michelin a l'Sport Hotel Hermitage L'Hotel continua amb la celebració del seu desè aniversari Els tres cuiners que van ser al primer àpat

El Glassbar 1850 serà l’origen d’un nou acte de celebració del desè aniversari de l’Sport Hotel Hermitage que se celebrarà aquest vepre. El bar acollirà un maridatge amb el prestigiós Philippe Sereys, Baró de Rothschild i quatre aperitius dels cuiners Carles Abellán, Fina Puigdevall, Hideki Matsuhisa i Nandu Jubany.



El sopar posterior, al restaurant Origen, serà ofert pels quatre cuiners, que elaboraran un exclusiu plat per a l’ocasió cadascun d’ells que anirà maridat amb vins Baró de Rothschild.



A finals de novembre, l’Sport Hotel Hermitage & Spa va organitzar ja un sopar amb tres dels millors cuiners del món: Joan Roca, Nandu Jubany i Hideki Matsuhisa. Entre els tres, que sumen cinc estrelles Michelin, van cuinar plegats un menú per a sun total de 160 comensals, una vertadera delícia per als paladars més refinats. La cuina oriental, mediterrània i de muntanya es van combinar en un conjunt de creacions culinàries que desprenien un intens sabor i maridaven el productes més inimaginables.