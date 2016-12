Notícia La Sagrada Família i l’Andorrana passen fase a la First Lego League La final mundial es disputarà a la ciutat de Saint Louis La competició de l'any passat Autor/a: ANA, J.D.

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir dissabte la Micro First Lego League Andorra Telecom. Un total de set equips, de cinc escoles diferents, s’hi van disputar les places que donen dret a participar en la següent eliminatòria, que se celebrarà el 17 de febrer a Vic. Els equips Safamanda (escola Sagrada Família), Xuxumucus (escola andorrana de Santa Coloma), Erbritzcrank (escola andorrana d’Ordino) i Androbot (escola andorrana d’Encamp) van ser els millors de la prova i es van classificar.



L’edició d’aquest any ha girat al voltant del món animal tant pel que fa al projecte científic com en les missions. Els participants no només han hagut de construir un robot autònom amb la tecnologia Lego Mindstorms sinó que l’han hagut de programar per dur a terme missions específiques.



En aquesta segona edició de la First Lego League Andorra Telecom dos nous centres escolars s’han incorporat a la competició, els col·legis Janer i Sagrada Família, que hi han aportat un equip cadascun i que s’han sumat als cinc de l’Escola Andorrana. Per centres, les escoles de segona ensenyança de Santa Coloma i Encamp n’han aportat dos, i la d’Ordino, un. Andorra Telecom considera que la inscripció de noves escoles evidencia la importància que cada dia més s’atorga a la robòtica en el món de l’ensenyament així com els valors que la First Lego League transmet entre els joves.



80 països / La First Lego League és una reputada competició internacional de robòtica en la qual participen fins a 250.000 escolars d’arreu. La successió de proves classificatòries en els 80 països culminen en la gran final que es disputa a finals del mes d’abril a la ciutat nord-americana de Sant Louis.



La final de la prova va estar amenitzada amb l’actuació del Taller de Rap per a Joves que dirigeix el músic Efrem Roca i que està format per Neus Barajas, Marc Marin, Hugo Rodriguez i Abde Agharbii.