Els sindicats de la Funció Pública demanen a la nova ministra que «ens escolti»

El perfil d'Eva Descarrega

Els sindicats de la Funció Pública esperen que la nova ministra, Eva Descarrega, «segui amb nosaltres, ens escolti i que la nostra opinió sigui vinculant». De fet, aquesta era una de les demandes més repetides per part dels sindicats amb la reforma de la Llei de la Funció Pública que liderava fins ara l’exministre, Jordi Alcobé. I és que els diferents col·lectius implicats reivindicaven que «més enllà de parlar cal que es tinguin en compte les nostres aportacions». En aquest sentit, el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), Joan Torra, va manifestar que «malgrat que és cert que ens vam reunir i vam parlar durant hores, el Govern i nosaltres no tenim la mateixa definició de la paraula consens». «Per ells, seure en una mateixa taula ja és consens», va criticar.Per Torra, el problema rau més en la manca d’un «full de ruta o projecte ben definit» que no pas amb la persona que lidera la reforma. «La Llei de la Funció Pública no és tan obsoleta, el problema és la manera en què s’aplica», reivindicava. En aquest sentit, espera que el canvi de lideratge ministerial «no endarrereixi encara més els canvis».Una esperança que també comparteix el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Gregori Gutiérrez. Tal com va explicar, una empresa d’assessorament va contactar amb cada un dels sindicats per conèixer la seva opinió i a partir d’aquí fer un primer esborrany de llei. «Entenc que s’estan analitzant aquestes dades i que, per tant, el canvi de ministre no implicarà una altra demora de la reforma», va exposar. Amb tot, el que preocupa a Gutiérrez és «quin serà el nostre paper» un com elaborat dit esborrany. I és que el secretari general del SEP va indicar que «no se’ns ha dit clar quina aportació podrem fer després, abans que s’aprovi definitivament la llei». Així mateix, va reiterar que «el més important és que el treball sigui consensuat i que no se’ns imposi, perquè si la nova ministra ens imposa una idea preconcebuda ja comencem malament».En tot cas, els sindicats van deixar clar que estan a «l’expectativa» dels primers passos de la nova ministra que jurarà el càrrec aquest dijous. En aquest aspecte, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USDA), Gabriel Ubach, va deixar clar que «sempre que hi hagi un canvi d’actitud respecte al senyor Alcobé per nosaltres serà positiu». «Esperem de Descarrega que sigui dialogant i conciliadora, tot el contrari que el ministre Alcobé», va sentenciar. Del contrari, va advertir, «anirem cap a un altre enfrontament».Per la seva banda, Gutiérrez va declarar que «no coneixem encara el seu tarannà però esperem que compti amb nosaltres i ens cridi per reunir-nos». Més dur va ser el president de l’ABA que no confia en què es modifiqui el rumb de la negociació. «No crec que canviï el tarannà seguit fins ara», va augurar, ja que al seu entendre «si tinguessin un full de ruta ja s’hauria modificat la llei». En tot cas, va emfatitzar la importància de la reforma argumentant que «hi ha 300 eventuals treballant a Govern amb els problemes que això comporta».Torra també va lamentar la manera en què s’ha dut a terme el projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament –actualment en tràmit parlamentari– i espera que «no passi el mateix amb la llei de Funció Pública». «Després de tants anys de demanar una llei de Bombers que ens donés seguretat jurídica, es presenta un projecte que l’únic que no ens dóna és això», criticava.

La nova ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa, Eva Descarrega, és llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i postgraduada en Estudis Europeus per Ecole Nationale d’Administration (ENA). Completa la seva formació amb els postgraus d’Institucions Europees i Dret Europeu, del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, i de dret andorrà de la Universitat d’Andorra. Des del maig del 2015 i fins ara, Descarrega ha ocupat el càrrec de secretària d’Estat de Justícia i Interior. Amb anterioritat, i durant més de quatre anys, va ser ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Eslovènia i Alemanya (2011-2015). Abans, també havia treballat com a directora del Ministeri d’Afers Exteriors (2009-2010) i directora de Relacions Bilaterals i Afers Europeus (2005-2009).



Per tot plegat, el cap de Govern, Toni Martí, considera que Descarrega té «una trajectòria de servei públic inqüestionable».