Notícia El PS proposa la creació d'una subvenció anual pels partits Els socialistes presenten fins a onze esmenes a la proposició de llei El conseller general socialdemòcrata, Gerard Alís. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) considera necessari que hi hagi un «veritable finançament» de les formacions polítiques a Andorra. Amb aquest objectiu han presentat diverses esmenes a la proposició de llei qualificada de modificació de la llei de partits polítics i finançament electoral actualment a tràmit parlamentari. Des de la formació es proposa la creació d’una subvenció que permeti a les formacions que obtinguin un resultat electoral mínim tenir, amb caràcter anual, recursos per poder entrar en el joc democràtic.



El PS motiva aquesta proposta tot indicant que cal establir «un sistema de finançament efectiu i real que permeti el sosteniment d’una estructura mínima per permetre el correcte desenvolupament de la seva tasca» i facilitar els drets polítics reconeguts a tots els ciutadans per la Constitució en igualtat de condicions». «Volem que es creï realment una subvenció, amb una periodicitat anual, i amb uns criteris que podem discutir però que quedin establerts, perquè els partits, tinguin o no representació als comuns o al Consell, puguin donar vida i fer funcionar la seva estructura i entrar en el joc democràtic de la societat», va manifestar el conseller general, Gerard Alís.



Amb aquesta, el PS ha presentat fins a onze esmenes a la proposició de llei, la majoria per «petites correccions en la millora del redactat».