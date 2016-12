Notícia Gairebé un terç dels constructors veu una evolució positiva del negoci Els empresaris fan la valoració més optimista dels últims nou anys Dos treballadors del sector de la construcció. Autor/a: TONY LARA

El 31% de les empreses de construcció consideren que l’evolució de la marxa dels negocis del sector és positiva. Així s’extreu de les enquestes de conjuntura del primer semestre del 2016 realitzades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que posen de manifest que aquestes són les valoracions dels empresaris més optimistes dels últims nou anys. Tot i així, el major volum d’empreses (49%) considera que la marxa dels negocis és regular i el 21% que és dolenta.



Els resultats de l’enquesta semblen confirmar, doncs, que durant l’exercici 2015 el sector de la construcció va tocar fons i que a partir de l’any 2016 «s’està consolidant el canvi de tendència cap a una tònica de més estabilitat». Així doncs, la Cambra de Comerç conclou que «la construcció ha mantingut un nivell d’activitat baix, però hi ha indicis clars que el sentiment del sector comença a millorar».



Pel que fa al volum d’obra executada, les enquestes mostren que la tònica de millora observada els últims semestres segueix. Malgrat això, les xifres «continuen sent poc satisfactòries», ja que confirmen que el sector «segueix produint molt per sota de la seva capacitat», en un context en què la demanda de nova construcció segueix sent molt escassa.



En el cas de l’obra contractada, s’extreu que ha experimentat una recuperació significativa, malgrat que es continua considerant baixa en totes les branques de la construcció. La millora ha tingut lloc especialment en la branca d’edificació no residencial i la contractació pública d’obres. En canvi, en el segment de l’habitatge encara persisteix un to molt deprimit.



Perspectives/ De cara a les perspectives de creixement del segon semestre de l’any, les empreses auguren que el sector està a prop d’abandonar la recessió i començar a remuntar molt lentament «després de nou exercicis consecutius de caigudes de l’activitat». En aquest sentit, els professionals del sector esperen que la tendència més positiva del mercat laboral i les previsions més positives dels últims anys «ajudin a restablir la confiança necessària perquè l’activitat constructora vagi recuperant, a poc a poc, el pols».



Així, les empreses de construcció preveuen un increment modest de l’obra executada, impulsat en gran part per les activitats de reforma i rehabilitació. També confien que l’obra contractada continuarà recuperant-se bàsicament gràcies a un repunt de l’activitat en el segment no residencial, i també pel manteniment del ritme de les inversions en obra pública, que continuarà sent determinant per ajudar a sostenir l’activitat al llarg dels propers mesos. En canvi, pel que fa a l’edificació d’habitatges, l’important estoc de vivendes noves en oferta continuarà retardant la reactivació d’aquesta activitat.