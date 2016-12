Notícia Un excursionista denuncia la brossa del refugi de l’Illa L’usuari demana al Govern que actuï i netegi la zona Una fotografia distribuïda pel Govern de la finalització de les obres del refugi de l’Illa. Autor/a: SFGA

David Ariño, un excursionista del país, va denunciar la setmana passada a través de les xarxes socials l’acumulació al refugi de l’Illa«d’un gran nombre de runes, fustes, plàstics de tot tipus, envasos, etiquetes, claus, xinxetes, grapes, restes de tela asfàltica, llaunes d’anxoves i burilles, moltes burilles, desenes de burilles, centenars de burilles, m’atreviria a dir milers de burilles».



Ariño explica que des de lluny el nou refugi sembla «una construcció futurista, pròpia dels refugis alpins o de la NASA. Molt maco, propi de la barbaritat pressupostària que ha costat». És quan t’hi apropes, assegura, que es veu la brossa que ha generat la reforma de la instal·lació.



A través d’aquesta publicació, Ariño planteja perquè no s’ha recollit la brossa generada per la reforma del refugi durant els viatges en helicòpter que s’han dut a terme per transportar els oSbrers i el material. I apunta que la neteja s’hauria de fer abans del desglaç per evitar que la brutícia es reparteixi per tota la vall del Madriu que, recorda, va ser declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco.



L’excursionista argumenta que «si una vaca empaita uns boletaires, la matem. Si uns excursionistes acampen, els multem. Si ets surts d’un camí marcat o baixes en bicicleta per un camí que ‘no toca’ els forestals et faran fora a crits». De mentre, agrega «en un indret d’una de les valls mes boniques que hi ha al País dels Pirineus, ningú ha gosat a netejar el que s’ha embrutat de manera industrial».



L’objectiu de la publicació és, tal com exposa el seu autor en la mateixa, que el missatge arribi «a algú amb una mica mes de poder que jo i s’aixequi de la cadira que faci falta per fer quelcom al respecte».



La publicació ha generat força repercussió a Facebook, on va ser publicada dimecres passat. Fins ara, ja ha rebut gairebé 400 reaccions, 61 comentaris i ha estat compartida 167 vegades. En un d’aquests comentaris –la majoria donen suport al seu autor–, un usuari explica que ha enviat la queixa a Andorra Turisme tot esperant que el Govern actuï al respecte. «No crec que deixin passar aquest tema», augura.